К сожалению, в результате инцидента есть жертвы, об этом свидетельствуют заявления Береговой охраны США, шерифа округа и мексиканское военное ведомство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно об авиакатастрофе в Техасе?

По данным американской Береговой охраны, первое сообщение об авиакатастрофе поступило ориентировочно в 15:17 по местному времени. По состоянию на вечер 22 декабря спасатели подтвердили гибель пяти человек.

Отмечается, что двух человек удалось спасти, но деталей об их состоянии пока не указывают. Еще одного пассажира считают пропавшим без вести, поисковая операция в водах к западу от Галвестонской дамбы продолжается.

Командование ВМС Мексики в свою очередь сообщило, что на борту небольшого двухмоторного турбореактивного самолета находилось восемь человек, среди них четыре члена экипажа и еще четверо гражданских лиц.

Шериф округа Галвестон Джимми Фулен сообщил, что самолет выполнял медицинский рейс с пациентами. По данным FlightRadar24, борт вылетел из Мериды и направлялся в аэропорт Галвестон-Скоулз, что вблизи Хьюстона.

Свидетель происшествия, сотрудник местной компании Galveston Bait and Tackle Билли Говел отметил, что в момент катастрофы был густой туман, из-за чего видимость была очень плохой, что является обычным вблизи острова.

