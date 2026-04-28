Тайвань в полной боевой готовности: остров окружили десятки китайских кораблей и самолетов

Тайвань привел войска в состояние повышенной готовности после обнаружения вблизи острова 9 кораблей и 22 самолетов Китая. Президент страны Лай Циндэ заявил, что Пекин усиливает психологическое давление и использует военное присутствие как инструмент влияния, в то время как Тайвань отвергает претензии Китая.

Об обострении ситуации в регионе сообщает информационное агентство Reuters.

Что известно об угрозах для Тайваня со стороны Китая?

Министерство обороны Тайваня вечером 27 апреля сообщило, что вблизи островов Пескадор (Пенху) в Тайванском проливе зафиксировали два корабля военно-морского флота Китая. В ответ Тайвань направил для наблюдения морские и воздушные силы.

В Тайбэе отмечают, что китайские военные корабли и авиация почти каждый день появляются в районе острова, что расценивают как давление и нарушение статус-кво.

По данным оборонного ведомства, на этот раз речь шла об эсминеце и фрегате, зашедших в акваторию юго-западнее островов Пенху.

Отметим, что это стратегически важный район, где расположены военно-морские и авиабазы.

Тайваньские силы следили за перемещениями кораблей с помощью авиации и флота, однако подробные координаты не раскрывались.

Отдельно сообщается, что за последние сутки вблизи острова в общей сложности действовали девять кораблей и 22 самолета Китая.

В то же время Тайвань публикует ежедневные данные об активности авиации., но информацию о кораблях раскрывает реже– обычно только в случае появления авианосных групп.

Президент Лай Цинде заявил, что такие действия являются частью так называемых "серых зон"– тактики постепенного давления без прямого конфликта, цель истощения и изменение "новой нормальности" в регионе.

Он также подчеркнул, что Китай пытается влиять психологически и постепенно взрывать существующий баланс в Тайваньском проливе. В Тайбэе подчеркивают, что не признают претензий Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова сам может решать свое будущее.

Какая предыстория?

В конце марта Китай разместил в районе Тайваньского пролива. более 200 модернизированных истребителей J-6, переоборудованы под беспилотные платформы.

По оценкам экспертов, такие аппараты могут использоваться для массового истощения систем противовоздушной обороны в случае эскалации. Аналитики также не исключали сценарий комбинированного удара с привлечением авиации, ракетных систем и дронов.

Вместе с тем сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин впервые за десятилетие встретился с представительницей тайваньской оппозиции Чен Ливень, во время которой отметил неизбежность "воссоединения" Тайваня с материковым Китаем.

Отдельно Пекин также озвучивал предложения по политическому сближению с Тайванем, аргументируя это необходимостью стабилизации, в частности, в энергетической сфере на фоне глобального напряжения.