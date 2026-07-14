Парламент Венгрии поддержал досрочное отстранение президента страны от должности

Вечером в понедельник, 13 июля, парламент Венгрии одобрил поправку к конституции, предусматривающую досрочное отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока.

Об этом сообщает Telex.

Какое решение принял парламент Венгрии?

Парламент Венгрии 139 голосами "за" и 6 "против" принял поправки к Основному закону (Конституции), которые премьер-министр Петер Мадьяр представил три недели назад.

Фракции партии "Фидес" Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии бойкотировали заседание и голосование. В то же время Гергей Гуяш, глава фракции "Фидес", в знак протеста подал в отставку с занимаемой должности. Депутаты ультраправой партии "Наша Родина" также проголосовали против.

Если президент Тамаш Шуйок подпишет поправки к Конституции, его полномочия, а также полномочия четырех судей Конституционного суда будут досрочно прекращены.

Кроме того, на следующих парламентских выборах не смогут баллотироваться лица, которые уже были депутатами не менее 12 лет.

Если же Шуйок откажется подписать поправки к Конституции, он сможет воспользоваться одним из двух механизмов вето. В случае применения политического вето документ будет возвращен в парламент на повторное рассмотрение. Если депутаты вновь поддержат его, президент будет обязан подписать закон.

Другой вариант – обратиться в Конституционный суд. Однако такое вето возможно только в том случае, если глава государства считает, что при внесении изменений в Основной закон была нарушена установленная процедура.

Во время выступления в парламенте Петер Мадьяр заявил, что было бы предательством венгерской нации не изменить действующую Конституцию, поскольку, по его словам, она является "основополагающим документом системы Cosa Nostra, созданной Фидесом и KDNP". По словам премьера, на выборах 12 апреля партия "Тиса" одержала победу именно для демонтажа этой системы.

В свою очередь, в "Фидес" назвали принятые изменения "концом конституционной демократии и началом авторитаризма в Венгрии". В прошлый четверг сторонники партии также провели акцию протеста у президентского дворца Шандора "в защиту верховенства права".

Стоит отметить, что призыв Виктора Орбана к протесту против попытки Петера Мадяра отстранить президента страны не получил широкой поддержки среди населения. На митинге собралось около 1000 протестующих