"Позор": Трамп возмутился решением Верховного суда об отмене тарифов
- Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного Суда об отмене его тарифов "позорным" во время завтрака с губернаторами в Белом доме.
- Трамп сообщил, что имеет резервный план для реализации тарифов, и покинул мероприятие раньше, чтобы сделать официальное заявление.
Тарифы, которые ввел Трамп ранее – имели значительное влияние на импорт. Об этом пишет CNN.
Что вызвало возмущение Трампа?
Президент США Дональд Трамп во время завтрака с губернаторами в Белом доме назвал "позорным" решение Верховного Суда, которое отменило его тарифы. По данным источников, он сообщил присутствующим, что имеет альтернативный план действий для внедрения тарифов.
Трамп завершил мероприятие раньше, чем планировалось, чтобы сделать официальное заявление относительно решения суда.
Официальные лица администрации предупреждали президента о возможной неудаче в Верховном Суде и подготовили его к альтернативным шагам, если решение будет не в пользу тарифов.
За несколько недель до этого Трамп выражал возмущение тем, что Верховный Суд затягивает принятие решения, и сомневался, как судьи проголосуют, учитывая уже собранные миллиарды долларов.
Какие американские тарифы отменят?
Верховный Суд вынес решение по масштабным тарифам президента Дональда Трампа. Суд постановил, что Трамп нарушил федеральный закон, самостоятельно введя тарифы по всему миру.
Решение касается масштабных пошлин на импорт, которые Дональд Трамп ввел с апреля 2025 года. Трамп называл эти тарифы "взаимными" и применял их против практически всех стран мира.
2 апреля 2025 года Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран и территорий, установив минимальную ставку импортной пошлины на уровне 10%. Для продукции из Европейского Союза ставка составляла 20%, а для китайских товаров - 34%. Некоторые страны получили индивидуально определенные тарифы.