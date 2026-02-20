Тарифы, которые ввел Трамп ранее – имели значительное влияние на импорт. Об этом пишет CNN.

Что вызвало возмущение Трампа?

Президент США Дональд Трамп во время завтрака с губернаторами в Белом доме назвал "позорным" решение Верховного Суда, которое отменило его тарифы. По данным источников, он сообщил присутствующим, что имеет альтернативный план действий для внедрения тарифов.

Трамп завершил мероприятие раньше, чем планировалось, чтобы сделать официальное заявление относительно решения суда.

Официальные лица администрации предупреждали президента о возможной неудаче в Верховном Суде и подготовили его к альтернативным шагам, если решение будет не в пользу тарифов.

За несколько недель до этого Трамп выражал возмущение тем, что Верховный Суд затягивает принятие решения, и сомневался, как судьи проголосуют, учитывая уже собранные миллиарды долларов.

Какие американские тарифы отменят?