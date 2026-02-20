Тарифи, які запровадив Трамп раніше – мали значний вплив на імпорт. Про це пише CNN.

Що викликало обурення Трампа?

Президент США Дональд Трамп під час сніданку з губернаторами у Білому домі назвав "ганебним" рішення Верховного Суду, яке скасувало його тарифи. За даними джерел, він повідомив присутніх, що має альтернативний план дій для впровадження тарифів.

Трамп завершив захід раніше, ніж планувалося, щоб зробити офіційну заяву щодо рішення суду.

Офіційні особи адміністрації попереджали президента про можливу невдачу у Верховному Суді та підготували його до альтернативних кроків, якщо рішення буде не на користь тарифів.

За кілька тижнів до цього Трамп висловлював обурення тим, що Верховний Суд затягує ухвалення рішення, і сумнівався, як судді проголосують, враховуючи вже зібрані мільярди доларів.

Які американські тарифи скасують?