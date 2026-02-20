"Ганьба": Трамп обурився рішенням Верховного суду про скасування тарифів
- Президент США Дональд Трамп назвав рішення Верховного Суду щодо скасування його тарифів "ганебним" під час сніданку з губернаторами у Білому домі.
- Трамп повідомив, що має резервний план для реалізації тарифів, і залишив захід раніше, щоб зробити офіційну заяву.
Президент США Дональд Трамп назвав рішення Верховного Суду, яке скасувало його тарифи, "ганебним" під час сніданку з губернаторами у Білому домі. Він повідомив, що має резервний план для реалізації тарифів та залишив захід раніше, щоб зробити офіційну заяву.
Тарифи, які запровадив Трамп раніше – мали значний вплив на імпорт. Про це пише CNN.
Що викликало обурення Трампа?
Президент США Дональд Трамп під час сніданку з губернаторами у Білому домі назвав "ганебним" рішення Верховного Суду, яке скасувало його тарифи. За даними джерел, він повідомив присутніх, що має альтернативний план дій для впровадження тарифів.
Трамп завершив захід раніше, ніж планувалося, щоб зробити офіційну заяву щодо рішення суду.
Офіційні особи адміністрації попереджали президента про можливу невдачу у Верховному Суді та підготували його до альтернативних кроків, якщо рішення буде не на користь тарифів.
За кілька тижнів до цього Трамп висловлював обурення тим, що Верховний Суд затягує ухвалення рішення, і сумнівався, як судді проголосують, враховуючи вже зібрані мільярди доларів.
Які американські тарифи скасують?
Верховний Суд виніс рішення щодо масштабних тарифів президента Дональда Трампа. Суд постановив, що Трамп порушив федеральний закон, самостійно запровадивши тарифи по всьому світу.
Рішення стосується масштабних мит на імпорт, які Дональд Трамп ввів з квітня 2025 року. Трамп називав ці тарифи "взаємними" і застосовував їх проти практично всіх країн світу.
2 квітня 2025 року Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку імпортного мита на рівні 10%. Для продукції з Європейського Союзу ставка становила 20%, а для китайських товарів – 34%. Деякі країни отримали індивідуально визначені тарифи.