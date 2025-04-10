Американцы даже Рождество не смогут праздновать: как Трамп просчитался с пошлинами для Китая

Тарифная война между Соединенными Штатами и Китаем обостряется. Однако, вероятно, в Белом доме не спрогнозировали все возможные последствия и уже поняли, что зашли слишком далеко, поэтому сейчас надо остановиться.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что наибольшее неуважение к международной торговле проявили именно США, объявив торговую войну почти всему миру.

Интересно Трамп не учел важных нюансов, введя пошлины против 185 стран

Трамп уже зашел слишком далеко

Сейчас в риторике Трампа появилась новая фразеология о том, что он готов поговорить с Си Цзиньпином. Президент США Трамп назвал лидера Китая другом после введения масштабных торговых пошлин. К слову, ставка тарифов США на китайский импорт теперь фактически составляет 145%.

То, что сейчас Трамп говорит о возможности переговоров и называет Си Цзиньпина другом – это намек и сигнал китайцам, мол, давайте договариваться,

– сказал Фесенко.

По его мнению, торговая война между США и Китаем еще будет продолжаться некоторое время, но переговоры неизбежны. Другое дело, удастся ли договориться, потому что Китай сейчас ведет себя совсем иначе, чем вел себя во время первой каденции Трампа.

Мы просто не понимаем, какой объем товаров бытовых товаров потребляют американцы. Если сейчас все эти товары не поступают на американский рынок, просто неизвестно, чем и как это заменить,

– добавил политолог.

В частности, китайские производители не получили заказов от американских компаний на изготовление елок и рождественских игрушек. Здесь уже вопрос, как американцы будут праздновать Рождество, когда значительная часть бытовых товаров они поставляются из Китая.

К слову, Вашингтон уже объявил 90-дневную паузу для десятков стран, с которыми будет вести переговоры.