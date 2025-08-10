Китай уже практически не скрывает того, что помогает России. В то же время Дональд Трамп так и не ввел жесткие пошлины против Пекина, но еще может это сделать.

Такое мнение 24 Каналу высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что президент США все-таки применит пошлины. Он только отложил это решение.

Смотрите также Путин поговорил с Си перед встречей с Трампом: как Китай может повлиять на ход войны в Украине

Америка разрывает отношения с КНР

"Мы уже видели 134% тарифы, которые действовали некоторое время против Китая, потом была договоренность о продолжении переговоров. Эта тарифная "отсрочка" пока продолжается, но "гильотина" тарифов висит над КНР", – сказал Артур Харитонов.

Если не будет никаких изменений – Китай может попасть под 234% тарифы, а после голосования в Конгрессе – они достигнут более 500%. Это фактически будет убийством китайской экономики.

Китай уже страдает от безумного экономического кризиса, рынки для него закрываются. Си Цзиньпин верил, что ему удастся договориться с Европой, что было заведомо невозможным,

– отметил Артур Харитонов.

ЕС вместе с США заключили новое торговое соглашение, то же самое американцы сделали с Японией. Поэтому Дональд Трамп действительно преуспел в Юго-Восточной Азии. Для Китая это означает, что он теряет свои ключевые прокси-юрисдикции, через которые продавал товары и не попадал под тарифы.

Теперь все эти возможности закрываются. Единственный козырь, который остается у Си Цзиньпина, – это война в Украине. Он очень хотел бы ее максимально использовать, но здесь есть предложение со стороны Вашингтона к России,

– отметил Артур Харитонов.

Сейчас Америка занимается стратегическим разрывом с КНР. Это означает нивелирование зависимости американской экономики от всего китайского: технологий, ресурсов. Предполагается, что США имеют 10 лет, чтобы разорвать эту зависимость.

В противном случае Китай будет диктовать условия американцам. Поэтому ситуация в мире меняется, производство переносят во Вьетнам, Индию, Латинскую Америку.