Европейские лидеры, среди которых представители Великобритании, Франции, Германии и Европейского Союза, во вторник обнародовали совместное заявление вместе с Украиной. В нем выразили поддержку на призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня на нынешней линии фронта.

Трамп призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп снова не верит, что Украина может победить Россию, – Bloomberg

Какое заявление сделали Украина и Европа?

Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров,

– отмечается в документе.

Ожидается, что Трамп и президент России Владимир Путин проведут встречу в Будапеште – столице Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, но сохраняла дружеские отношения с Москвой на протяжении всей войны.

Ранее Россия настаивала, чтобы Украина передала ей дополнительные территории перед объявлением перемирия. В то же время Киев и его европейские партнеры традиционно выступают за немедленное прекращение боевых действий, чтобы начать переговоры.

В заявлении говорится, что в пятницу европейские лидеры соберутся на саммит ЕС в формате "коалиции желающих" – группы государств, которые поддерживают Украину. Зеленский планирует принять участие в этой встрече.

"Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости иммобилизованных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы", – отмечается в заявлении.

Что предлагал Трамп?