Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, именно после этого станет понятно, какие решения примет Вашингтон.

Президент Трамп также отметил что планирует позвонить Владимиру Зеленскому во время встречи европейских лидеров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп комментирует вопрос мирных переговоров?

Отвечая журналистам о том, какие действия он планирует после завершения двухнедельного дедлайна, установленного для Путина с требованием согласиться на переговоры с Зеленским, Трамп заявил, что "собирается вскоре с ним поговорить".

Он подчеркнул, что США уже продемонстрировали решительность в ряде вопросов международной политики.

Мы осуществили очень серьезные шаги, как вы знаете, и в других сферах также действовали решительно. Но после разговора с ним в ближайшие несколько дней мы увидим, как действовать дальше,

– сказал Трамп.

К тому же американский президент заявил, что не имеет специального послания к Владимиру Путину, ведь тот и так хорошо знает его позицию.

Он так или иначе примет решение (относительно войны с Украиной – 24 Канал), и мы будем или довольны этим решением, или нет. А если мы будем недовольны – вы увидите, что произойдет,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По его словам, звонок состоится уже 4 сентября – в рамках встречи украинского лидера с главами государств Европейского Союза в Париже.

