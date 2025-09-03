Президент США Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями має намір провести розмову з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, саме після цього стане зрозуміло, які рішення ухвалить Вашингтон.

Президент Трамп також зауважив що планує зателефонувати Володимиру Зеленському під час зустрічі європейських лідерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

До теми Він знає мою позицію, – Трамп висловився про Путіна та санкції проти Росії

Як Трамп коментує питання мирних переговорів?

Відповідаючи журналістам про те, які дії він планує після завершення двотижневого дедлайну, встановленого для Путіна з вимогою погодитися на переговори із Зеленським, Трамп заявив, що "збирається незабаром з ним поговорити".

Він підкреслив, що США вже продемонстрували рішучість у низці питань міжнародної політики.

Ми здійснили дуже серйозні кроки, як ви знаєте, і в інших сферах також діяли рішуче. Але після розмови з ним у найближчі кілька днів ми побачимо, як діяти далі,

– сказав Трамп.

До того ж американський президент заявив, що не має спеціального послання до Володимира Путіна, адже той і так добре знає його позицію.

Він так чи інакше ухвалить рішення (щодо війни з Україною – 24 Канал), і ми будемо або задоволені цим рішенням, або ні. А якщо ми будемо незадоволені – ви побачите, що станеться,

– наголосив Дональд Трамп.

Крім того, очільник Білого дому повідомив, що планує провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. За його словами, дзвінок відбудеться вже 4 вересня – у рамках зустрічі українського лідера з главами держав Європейського Союзу в Парижі.

Чого очікувати від зустрічі в Парижі?