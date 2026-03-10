Трамп звонил Путину лишь ради одной вещи, – политтехнолог заметил интересную деталь

Дональд Трамп и Владимир Путин 9 марта провели телефонный разговор. Однако президенту США это было нужно лишь по одной причине.

Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп говорил с российским диктатором только из-за ситуации с нефтью. Об этом свидетельствуют изменения в цене.

"Звонил он только ради одной вещи. Посмотрите на цену на нефть до и после звонка. До – 120 долларов. После – 90 долларов. Он сделал это одним звонком. Он что снял какие-то санкции? Нет. Они разрешили индусам в течение 30 дней покупать российскую нефть. Но только ту, которая загружена на танкеры до 5 марта. Это называется "отменили часть санкций". После 5 марта нельзя. Потому что ему нужна нефть на неделю – две", – сказал он.

Интересно, что политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лисный предположил, для чего Трамп неожиданно позвонил Путину. По его мнению, американский лидер инициировал этот разговор по одной причине. Это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Вероятно, Трамп рассматривает Путина посредником, хотя российский диктатор является участником конфликта. Известно, что Россия помогает Ирану разведданными.

Какова цель Трампа в войне с Ираном?

Михаил Шейтельман отметил, что Трампу не нужна долгая война против Ирана. Он открыто говорит, что осталось достичь, чтобы там назначили правильного лидера. Однако не говорится о смене режима. Сейчас он не призывает иранцев к свержению власти.

Ему нужно, чтобы глава иранского режима подписал бумагу, что нефтью от Ирана торгует компания Дональда Трампа и его сыновей. Ему больше ничего не нужно,

– считает политтехнолог.

Что известно о разговоре Трампа и Путина?