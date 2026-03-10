Однако президент США не уточнил, каких именно решений ждет от Кремля. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, из-за чего Трамп внезапно позвонил Путину и какие последствия могут быть.

Как Трамп "помог" Путину?

Экс-член парламента НАТО Петр Кульпа заметил, что операция США против Ирана вызвала рост цен на нефть, что позволяет России пополнять свой бюджет. Поэтому в интересах Кремля, если война на Ближнем Востоке продлится долго. И это создает противоречие между ней и Китаем, поскольку тот стремится к скорейшему ее завершению.

Трамп фактически бросил "спасательный круг" Путину. Рост нефтяных доходов позволит России дальше финансировать войну, хотя все прогнозы об истощении ее экономики строились на условии, что войны на Ближнем Востоке не будет,

– отметил Кульпа.

Также эта война усложняет переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Ведь, по его словам, война США против Ирана укрепляет американские позиции, отрезая Китай от энергоресурсов и рынков. Вашингтон так дает сигнал Пекину, что энергоресурсы будут доступны только на американских условиях.

Поэтому, добавил Кульпа, Китай должен решить, что для него выгоднее. Если же Трамп и Си Цзиньпин таки встретятся – появляется шанс, что обе войны будут приостановлены.

Какую выгоду получила Россия на фоне операции США против Ирана: смотрите видео

Для чего Трамп внезапно позвонил Путину?

Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной предполагает, что разговор Трампа с Путиным вызвал иранский кейс. Этот звонок может свидетельствовать о том, что в ситуации, которая складывается в связи с операцией в Иране, в целом не все так хорошо, как хотел бы Трамп.

Ведь, по его словам, цены на нефть колеблются в сторону роста. И хотя президент США обещал, что это ненадолго. Однако, вероятно, все может затянуться.

Политолог не видит ничего неожиданного в том, что Трамп в очередной раз назвал разговор с Путиным прекрасным. В отличие от диктаторов, которых президент США убивает или осуждает, к главе Кремля у него претензий нет.

А то, что Трамп каждый раз повторяет, что не понимает причины ненависти между Зеленским и Путиным, свидетельствует однако, что у него очень большие проблемы с эмпатией. Ведь это же не просто так возникло: множество жертв, сломанных судеб, разрушенных домов, инфраструктуры – все это повлек Путин в Украине.

Я считаю, что Трамп снова идет не в ту сторону, а Путин может получать выгоду,

– сказал политолог.

Более того, Трамп предпочитает не замечать того, что Россия так или иначе является участником конфликта на Ближнем Востоке, помогая Ирану. Поэтому она отнюдь не может быть посредником в этом вопросе. Зато президент США заговорил о временном снятии санкций с России. И все это, по мнению политолога, очень плохо закончится.

Что стало причиной звонка Трампа Путину: смотрите видео

Что Трамп мог требовать от Путина?

Политтехнолог Тарас Загородний напомнил, что россияне еще раньше пытались "продать" Трампу посредничество в конфликте с Тегераном. Но после того, как началась американская операция против Ирана, такое посредничество Соединенным Штатам вообще не нужно.

По его мнению, во время разговора поднимался вопрос о предоставлении Россией разведывательных данных Ирану для атак на американские силы на Ближнем Востоке, о чем была утечка. И это давит на Трампа, как бы он не делал вид, что ничего не происходит.

Потому что, объяснил он, если президент США не отреагирует на такие действия Москвы, то смерть американских граждан от иранских ударов станет уже его ответственностью. Вероятно также, что благодаря российским разведданным Иран наносит удары по странам Персидского залива, что также неприятно для Трампа.

Важно! По данным западных СМИ, Россия предоставляет Ирану координаты американских военных объектов, в частности, кораблей и самолетов. Благодаря такой информации иранцы могут точнее бить по силам США на Ближнем Востоке, потому что их возможности были частично ослаблены.

Поэтому президент США мог сказать Путину, чтобы Россия прекратила оказывать соответствующую помощь Ирану.

После того как немного поднялась цена на нефть, россияне подумали, что все у них уже будет хорошо. Думаю, что далеко не все хорошо будет,

– заявил Загородний.

Он также уверен, что Путин в очередной раз обращался к Трампу с тем, чтобы США прекратили продавать Украине оружие и сняли санкции с России.

Что нужно Трампу от Путина: смотрите видео

Как Трамп может прижать Путина?

Тарас Загородний отметил, что США имеют много возможностей, как нажать на Кремль. Однако они не хотят сразу идти на риск, потому что Россия является ядерной державой.

Если бы США захотели, то могли бы нажать на Россию, например, объявить ее спонсорам терроризма, и это был бы очень тяжелый удар по Кремлю,

– сказал политолог.

Кроме того, по его словам, Вашингтон может помочь европейцам в Датских проливах останавливать суда российского теневого флота, если они сами не могут с этим справиться.

Поэтому при желании США могут применить серьезные инструменты влияния на Кремль.

Разговор Трампа с Путиным: что говорят в США и России?