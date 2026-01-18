Европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" России, – ISW
- Европейские страны усиливают контроль за "теневым флотом" России для соблюдения санкций.
- Судно Arcusat было заблокировано немецкой полицией, а также известно об ограничениях для других судов, связанных с Россией.
Европейские страны усиливают давление на так называемый "теневой флот" России и суда, связанные с ее партнерами. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима.
Известно о нескольких случаях ограничений для российских судов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.
Как Европа ограничивает "теневой флот" России?
Аналитики ISW обращают внимание на ряд публикаций украинских и международных медиа, в частности Bloomberg и "Милитарного", которые фиксируют новые случаи ограничений в отношении подозрительных судов.
Один из них – нефтяной танкер Arcusat, который 16 января изменил маршрут в районе между Данией и Швецией и направился в немецкие воды с намерением двигаться дальше на север, в сторону арктического побережья России.
По данным Bloomberg, это судно ходило под разными флагами, в частности Танзании и Камеруна. В то же время федеральная полиция Германии не позволила экипажу зайти в территориальные воды страны.
Кроме того, сообщается еще об одном судне, которое, вероятно, идентифицируют как турецкий балкер Hizer Reis.
В ISW отмечают, что европейские страны все активнее блокируют или ограничивают движение судов, связанных с Россией и ее союзниками, поскольку их "теневые флоты" часто взаимосвязаны.
Аналитики также напоминают, что за последние месяцы десятки танкеров у побережья Венесуэлы перешли под российские флаги, а немало судов, связанных с Россией, уже находятся под санкциями за перевозку грузов в пользу иранского режима.
Политолог международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин избегает комментариев о захвате танкеров "теневого флота". Кремль не собирается публично поднимать вопрос, где пришлось бы или угрожать действиями, или признавать бессилие.
Последние новости об ограничении российских судов в Европе
В итальянском порту Бриндизи задержали судно под флагом островной страны, которое перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта Новороссийск.
На судне обнаружили фальсификации документации, отключение GPS-приемника и транспондера. Под следствием находятся четыре человека: импортер, судовладелец и два члена экипажа, которых обвиняют в нарушении санкций Европейского Союза.
Танкер Tavian был заблокирован немецкими властями по подозрению в фальшивой регистрации и недействительном IMO-номере. Судну приказали изменить курс, и оно пошло на север в направлении Норвежского моря, минуя акватории Германии и Дании.