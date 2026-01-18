Европейские страны усиливают борьбу с "теневым флотом" России, – ISW

Европейские страны усиливают давление на так называемый "теневой флот" России и суда, связанные с ее партнерами. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима.

Известно о нескольких случаях ограничений для российских судов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает 24 Канал.

Как Европа ограничивает "теневой флот" России?

Аналитики ISW обращают внимание на ряд публикаций украинских и международных медиа, в частности Bloomberg и "Милитарного", которые фиксируют новые случаи ограничений в отношении подозрительных судов.

Один из них – нефтяной танкер Arcusat, который 16 января изменил маршрут в районе между Данией и Швецией и направился в немецкие воды с намерением двигаться дальше на север, в сторону арктического побережья России.

По данным Bloomberg, это судно ходило под разными флагами, в частности Танзании и Камеруна. В то же время федеральная полиция Германии не позволила экипажу зайти в территориальные воды страны.

Кроме того, сообщается еще об одном судне, которое, вероятно, идентифицируют как турецкий балкер Hizer Reis.

В ISW отмечают, что европейские страны все активнее блокируют или ограничивают движение судов, связанных с Россией и ее союзниками, поскольку их "теневые флоты" часто взаимосвязаны.

Аналитики также напоминают, что за последние месяцы десятки танкеров у побережья Венесуэлы перешли под российские флаги, а немало судов, связанных с Россией, уже находятся под санкциями за перевозку грузов в пользу иранского режима.

Политолог международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, почему Путин избегает комментариев о захвате танкеров "теневого флота". Кремль не собирается публично поднимать вопрос, где пришлось бы или угрожать действиями, или признавать бессилие.

Последние новости об ограничении российских судов в Европе