Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно украинских территорий. По его мнению, глава Кремля Путин сможет оставить себе некоторые оккупированные земли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News от 17 октября.

Что сказал Трамп о посягательствах Путина?

Трамп прокомментировал готовность России закончить войну в Украине без дальнейшей оккупации. Он заявил, что российский диктатор "сохранит за собой" некоторые украинские территории.

Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию,

– сказал Трамп.

Высказался он и об оружии для Украины. По словам Трампа, Штаты не могут передать все запасы оружия, которое необходимо для украинской армии, потому что им нужно сохранять свою оборонную способность и не рисковать безопасностью.

"У нас самих должно быть достаточно, я не могу поставить под угрозу США", – подчеркнул американский президент.

Чего хочет Путин?