Готов ли Путин закончить войну без территориальных посягательств: Трамп сделал новое заявление
- Трамп считает, что Путин может сохранить некоторые оккупированные украинские территории.
- Также он заявил, что США не могут передать все запасы оружия Украине из-за своих оборонных потребностей.
Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно украинских территорий. По его мнению, глава Кремля Путин сможет оставить себе некоторые оккупированные земли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News от 17 октября.
Смотрите также Постоянно ругался и повторял тезисы Путина: Трамп заставлял Зеленского сдать Донбасс, – FT
Что сказал Трамп о посягательствах Путина?
Трамп прокомментировал готовность России закончить войну в Украине без дальнейшей оккупации. Он заявил, что российский диктатор "сохранит за собой" некоторые украинские территории.
Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию,
– сказал Трамп.
Высказался он и об оружии для Украины. По словам Трампа, Штаты не могут передать все запасы оружия, которое необходимо для украинской армии, потому что им нужно сохранять свою оборонную способность и не рисковать безопасностью.
"У нас самих должно быть достаточно, я не могу поставить под угрозу США", – подчеркнул американский президент.
Чего хочет Путин?
16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время него российский диктатор выдвинул условия по оккупированным территориям Украины.
Глава Кремля потребовал у Трампа, чтобы Украина передала под полный контроль России весь Донбасс. В обмен на это Путин якобы согласился освободить оккупированные части территории Запорожской и Херсонской областей.
К слову, еще в августе Путин называл несколько иные условия для прекращения огня. Тогда он говорил, что может заморозить линию фронта в Запорожье и Херсонской области. Также он якобы был не против вернуть Украине незначительные участки в Сумской и Харьковской областях.