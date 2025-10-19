Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо українських територій. На його думку, глава Кремля Путін зможе залишити собі деякі окуповані землі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News від 17 жовтня.

Що сказав Трамп про зазіхання Путіна?

Трамп прокоментував готовність Росії закінчити війну в Україні без подальшої окупації. Він заявив, що російський диктатор "збереже за собою" деякі українські території.

Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію,

– сказав Трамп.

Висловився він і про зброю для України. За словами Трампа, Штати не можуть передати всі запаси зброї, яка необхідна для української армії, бо їм потрібно зберігати свою оборонну спроможність і не ризикувати безпекою.

"У нас самих має бути достатньо, я не можу поставити під загрозу США", – наголосив американський президент.

