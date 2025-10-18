Добраться до Елабуги и Энгельса: как предоставление Tomahawk для Украины изменило бы ситуацию на фронте
- В Белом доме Зеленский подтвердил заинтересованность Украины в приобретении Tomahawk для усиления оборонных возможностей.
- Американские дальнобойные ракеты могут значительно ослабить военный потенциал России, поражая важные объекты далеко вглубь территории агрессора, в частности Елабугу и Энгельс.
Дальнобойные возможности и значительная полезная нагрузка американских ракет Tomahawk позволили бы украинским военным наносить существенный ущерб ключевым объектам страны-агрессора. В частности, в Елабуге и Энгельсе.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW от 17 октября. Речь идет о возможном ослаблении военного потенциала России.
Смотрите также Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров
Как Украине помогли бы ракеты Tomahawk?
В пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, во время которой обсуждали вопросы дальнейшей поддержки Украины со стороны США и усилия по прекращению войны.
Украинский президент заявил, что Киев до сих пор заинтересован в приобретении американских Tomahawk для использования против России в сочетании с украинскими дальнобойными дронами. Ракеты могут нести больше полезной нагрузки и быстрее лететь, что увеличивает шансы прорвать вражескую ПВО.
Куда в Россию могут долетать Tomahawk / Карта ISW
Интересно! Украинская делегация якобы привезла в Вашингтон презентацию о возможном использовании дальнобойных ракет и их влиянии на ход войны. СМИ также писали, что Зеленский имел с собой карты с главными объектами и слабыми местами российской военной экономики.
К слову, ранее в Институте изучения войны отмечали, что Tomahawk способны помочь украинцам поражать ключевые военные объекты, расположенные далеко вглубь территории страны-агрессора. В частности, завод по производству "Шахедов" в Елабуге Республики Татарстан и авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда враг запускает крылатые ракеты.
Украина, вероятно, может значительно ослабить военный потенциал России, нанеся удар по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс, которые обеспечивают и поддерживают операции России на передовой и кампанию ударов большой дальности против Украины,
– считают аналитики.
Как завершилась встреча в Белом доме?
Напомним, 17 октября президенты США и Украины провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками. Зеленский назвал встречу предметной и добавил, что ее результат может реально приблизить завершение этой войны.
Однако несколько источников рассказали для CNN, что Трамп отказал украинскому лидеру в предоставлении ракет Tomahawk. Президенту США якобы показалось, что Украина стремится к эскалации конфликта.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог Николай Давидюк заметил, что накануне встречи в Белом доме российский диктатор провел "спецоперацию". Позвонив Трампу, он пытался повлиять на решение США.