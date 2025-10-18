Дістати Єлабуги та Енгельса: як надання Tomahawk для України змінило б ситуацію на фронті
- У Білому домі Зеленський підтвердив зацікавленість України в придбанні Tomahawk для посилення оборонних можливостей.
- Американські далекобійні ракети можуть значно послабити військовий потенціал Росії, вражаючи важливі об'єкти далеко вглиб території агресора, зокрема Єлабугу та Енгельс.
Далекобійні можливості та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволили б українським військовим завдавати істотної шкоди ключовим об'єктам країни-агресорки. Зокрема, у Єлабузі та Енгельсі.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 17 жовтня. Йдеться про можливе послаблення військового потенціалу Росії.
Як Україні допомогли б ракети Tomahawk?
У п'ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час якої обговорювали питання подальшої підтримки України з боку США та зусилля щодо припинення війни.
Український президент заявив, що Київ досі зацікавлений у придбанні американських Tomahawk для використання проти Росії в поєднанні з українськими далекобійними дронами. Ракети можуть нести більше корисне навантаження та швидше летіти, що збільшує шанси прорвати ворожу ППО.
Куди в Росію можуть долітати Tomahawk / Карта ISW
Цікаво! Українська делегація нібито привезла до Вашингтону презентацію про можливе використання далекобійних ракет і їхній вплив на хід війни. ЗМІ також писали, що Зеленський мав із собою мапи з головними об'єктами та слабкими місцями російської військової економіки.
До слова, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Tomahawk здатні допомогти українцям вражати ключові військові об'єкти, розташовані далеко вглиб території країни-агресорки. Зокрема, завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі Республіки Татарстан та авіабазу "Енгельс-2" в Саратовській області, звідки ворог запускає крилаті ракети.
Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдавши удару по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України,
– вважають аналітики.
Як завершилася зустріч у Білому домі?
Нагадаємо, 17 жовтня президенти США та України провели декілька годин разом зі своїми найближчими помічниками. Зеленський назвав зустріч "предметною" та додав, що її результат може реально наблизити завершення цієї війни.
Однак кілька джерел розповіли для CNN, що Трамп відмовив українському лідерові в наданні ракет Tomahawk. Президентові США нібито здалося, що Україна прагне ескалації конфлікту.
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Микола Давидюк зауважив, що напередодні зустрічі в Білому домі російський диктатор провів "спецоперацію". Зателефонувавши Трампові, він намагався вплинути на рішення США.