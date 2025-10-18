Далекобійні можливості та значне корисне навантаження американських ракет Tomahawk дозволили б українським військовим завдавати істотної шкоди ключовим об'єктам країни-агресорки. Зокрема, у Єлабузі та Енгельсі.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 17 жовтня. Йдеться про можливе послаблення військового потенціалу Росії.

Як Україні допомогли б ракети Tomahawk?

У п'ятницю, 17 жовтня, у Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, під час якої обговорювали питання подальшої підтримки України з боку США та зусилля щодо припинення війни.

Український президент заявив, що Київ досі зацікавлений у придбанні американських Tomahawk для використання проти Росії в поєднанні з українськими далекобійними дронами. Ракети можуть нести більше корисне навантаження та швидше летіти, що збільшує шанси прорвати ворожу ППО.



Куди в Росію можуть долітати Tomahawk / Карта ISW

Цікаво! Українська делегація нібито привезла до Вашингтону презентацію про можливе використання далекобійних ракет і їхній вплив на хід війни. ЗМІ також писали, що Зеленський мав із собою мапи з головними об'єктами та слабкими місцями російської військової економіки.

До слова, раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що Tomahawk здатні допомогти українцям вражати ключові військові об'єкти, розташовані далеко вглиб території країни-агресорки. Зокрема, завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі Республіки Татарстан та авіабазу "Енгельс-2" в Саратовській області, звідки ворог запускає крилаті ракети.

Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдавши удару по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України,

– вважають аналітики.

Як завершилася зустріч у Білому домі?