Может ли Украина обойтись без Tomahawk: журналисты указали, на что делать ставку
- США отказываются предоставлять Украине ракеты Tomahawk, что может стимулировать развитие украинского ракетного производства.
- Украина имеет собственный аналог Tomahawk – ракету "Фламинго", которая может стать ключевой в стратегических операциях, с планами массового производства до конца 2025 года.
США отказываются предоставлять Украине дальнобойные Tomahawk, однако аналитики считают, что это может стать толчком для развития собственного производства ракет. Европейским союзникам советуют инвестировать непосредственно в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Аналитики CEPA уверены, что поставки Tomahawk не изменит ход войны, тогда как инвестиции союзников в ракетную промышленность Украины дадут гораздо больший эффект, пишет 24 Канал.
Как украинцы могут заменить американские Tomahawk?
Поскольку развитие производства ракет в Украине остается ключевым стратегическим направлением, то поддержка этой отрасли может стать более выгодным решением.
Аналитики считают, что украинские военные могли бы нанести российским силам и инфраструктуре значительный ущерб американским оружием. В то же время отказ Дональда Трампа предоставить Tomahawk "стал разочарованием для Киева", который рассчитывал на эти ракеты в рамках своей кампании дальнобойных ударов по территории России.
Однако в издании предположили, что это может быть хорошей новостью для Украины в перспективе и отметили, что за последние два года ракетная промышленность страны значительно развилась – это уменьшило зависимость от западных партнеров.
Ближайшим аналогом к Tomahawk в украинском вооружении считается ракета "Фламинго" с дальностью около 3000 километров и боевой частью примерно 1150 килограммов. Издание также пишет, что Украина прибегает к тактике срыва логистических цепей врага – речь идет об ударах Storm Shadow по Брянскому химическому заводу.
Ключевой вопрос заключается в том, необходим ли Tomahawk для этих миссий, или украинские ракеты, или британско-французские системы, такие как Storm Shadow – могут выполнять их так же эффективно, если не эффективнее,
– говорят аналитики.
По мнению СМИ, на фоне сокращении военной поддержки со стороны США средства европейских союзников в размере 125 – 200 миллионов долларов следует направить непосредственно в ракетную промышленность Украины.
Что известно об украинской ракете "Фламинго"?
Владимир Зеленский заявил, что до конца 2025 года начнется массовое производство ракет "Фламинго".
Ракеты "Фламинго" использовались в 9 реальных операциях и показали себя эффективно. По информации СМИ боеголовка этой ракеты вдвое мощнее американской ракеты Tomahawk.
В публикации издания Le Figaro подчеркивается, что "Фламинго" считают ведущей украинской ракетой, однако вокруг ее разработчика Fire Point существует столько же восхищения, сколько и споров.
Один из военных экспертов отметил, что "Фламинго" – это первое по-настоящему стратегическое оружие украинского производства.