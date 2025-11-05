Чи може Україна обійтись без Tomahawk: журналісти вказали, на що робити ставку
- США відмовляються надавати Україні ракети Tomahawk, що може стимулювати розвиток українського ракетного виробництва.
- Україна має власний аналог Tomahawk – ракету "Фламінго", яка може стати ключовою в стратегічних операціях, з планами масового виробництва до кінця 2025 року.
США відмовляються надавати Україні далекобійні Tomahawk, однак аналітики вважають, що це може стати поштовхом для розвитку власного виробництва ракет. Європейським союзникам радять інвестувати безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс.
Аналітики CEPA впевнені, що постачання Tomahawk не змінить хід війни, тоді як інвестиції союзників у ракетну промисловість України дадуть набагато більший ефект, пише 24 Канал.
Дивіться також Тема Tomahawk не закрита: політолог розкрив план Трампа щодо далекобійних ракет
Як українці можуть замінити американські Tomahawk?
Оскільки розвиток виробництва ракет в Україні залишається ключовим стратегічним напрямком, то підтримка цієї галузі може стати більш вигідним рішенням.
Аналітики вважають, що українські військові могли б завдати російським силам та інфраструктурі значної шкоди американською зброєю. Водночас відмова Дональда Трампа надати Tomahawk "стала розчаруванням для Києва", який розраховував на ці ракети в межах своєї кампанії далекобійних ударів по території Росії.
Однак у виданні припустили, що це може бути гарною новиною для України в перспективі та зауважили, що за останні два роки ракетна промисловість країни значно розвинулась – це зменшило залежність від західних партнерів.
Найближчим аналогом до Tomahawk в українському озброєнні вважається ракета "Фламінго" з дальністю близько 3000 кілометрів та бойовою частиною приблизно 1150 кілограмів. Видання також пише, що Україна вдається до тактики зриву логістичних ланцюгів ворога – йдеться про удари Storm Shadow по Брянському хімічному заводу.
Ключове питання полягає в тому, чи необхідний Tomahawk для цих місій, чи українські ракети або британсько-французькі системи, такі як Storm Shadow – можуть виконувати їх так само ефективно, якщо не ефективніше,
– кажуть аналітики.
На думку ЗМІ, на тлі скороченні військової підтримки з боку США кошти європейських союзників у розмірі 125 – 200 мільйонів доларів слід направити безпосередньо в ракетну промисловість України.
Що відомо про українську ракету "Фламінго"?
Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2025 року почнеться масове виробництво ракет "Фламінго".
Ракети "Фламінго" використовувались у 9 реальних операціях та показали себе ефективно. За інформацією ЗМІ боєголовка цієї ракети вдвічі потужніша за американську ракету Tomahawk.
У публікації видання Le Figaro підкреслюється, що "Фламінго" вважають провідною українською ракетою, однак навколо її розробника Fire Point існує стільки ж захоплення, скільки й суперечок.
Один з військових експертів зазначив, що "Фламінго" – це перша по-справжньому стратегічна зброя українського виробництва.