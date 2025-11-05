Чи може Україна обійтись без Tomahawk: журналісти вказали, на що робити ставку

США відмовляються надавати Україні далекобійні Tomahawk, однак аналітики вважають, що це може стати поштовхом для розвитку власного виробництва ракет. Європейським союзникам радять інвестувати безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс.

Аналітики CEPA впевнені, що постачання Tomahawk не змінить хід війни, тоді як інвестиції союзників у ракетну промисловість України дадуть набагато більший ефект, пише 24 Канал.

Дивіться також Тема Tomahawk не закрита: політолог розкрив план Трампа щодо далекобійних ракет

Як українці можуть замінити американські Tomahawk?

Оскільки розвиток виробництва ракет в Україні залишається ключовим стратегічним напрямком, то підтримка цієї галузі може стати більш вигідним рішенням.

Аналітики вважають, що українські військові могли б завдати російським силам та інфраструктурі значної шкоди американською зброєю. Водночас відмова Дональда Трампа надати Tomahawk "стала розчаруванням для Києва", який розраховував на ці ракети в межах своєї кампанії далекобійних ударів по території Росії.

Однак у виданні припустили, що це може бути гарною новиною для України в перспективі та зауважили, що за останні два роки ракетна промисловість країни значно розвинулась – це зменшило залежність від західних партнерів.

Найближчим аналогом до Tomahawk в українському озброєнні вважається ракета "Фламінго" з дальністю близько 3000 кілометрів та бойовою частиною приблизно 1150 кілограмів. Видання також пише, що Україна вдається до тактики зриву логістичних ланцюгів ворога – йдеться про удари Storm Shadow по Брянському хімічному заводу.

Ключове питання полягає в тому, чи необхідний Tomahawk для цих місій, чи українські ракети або британсько-французькі системи, такі як Storm Shadow – можуть виконувати їх так само ефективно, якщо не ефективніше,

– кажуть аналітики.

На думку ЗМІ, на тлі скороченні військової підтримки з боку США кошти європейських союзників у розмірі 125 – 200 мільйонів доларів слід направити безпосередньо в ракетну промисловість України.

Що відомо про українську ракету "Фламінго"?