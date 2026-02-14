"Я хочу поставок Tomahawk для Украины": Сенатор США призвал предоставить Киеву ракеты
- Сенатор США Линдси Грэм призвал предоставить Украине ракеты Tomahawk для ударов по военным целям России.
- Грэм также выступил за усиление экономического давления на Россию, включая возможность введения пошлин до 500% против стран, которые закупают российские ресурсы.
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм призвал передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по военным целям России. Также Грэм выступил за усиление экономического давления на Москву.
Об этом он сообщил 13 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, передает Clash Report.
Как Украина могла бы использовать Tomahawk?
По словам сенатора, Tomahawk позволил бы Украине наносить удары по критической инфраструктуре и военным целям на территории России. Именно эти ракеты стали бы серьезным сдерживающим фактором.
Я хочу поставок Tomahawk Украине. Хочу, чтобы США поставили Tomahawk для поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает Путин при создании беспилотников и всего остального. Я хочу изменить военное соотношение сил,
– сказал Грэм.
К слову, дискуссия о передаче Украине Tomahawk продолжается с осени 2025 года. В конце октября, по данным СМИ, Пентагон якобы согласовал потенциальную поставку ракет, впрочем окончательное решение должен принять Дональд Трамп. Администрация президента считает, что Tomahawk является важным рычагом влияния на Россию.
Кроме того, американский чиновник выступил за усиление экономического давления на Россию для улучшения хода мирных переговоров. Ранее Грэм сообщал, что Трамп поддержал двухпартийный законопроект, который предусматривает возможность введения пошлин до 500% против стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран или другое сырье. Говорится о Китае, Индии и Бразилии.
Когда Трамп может передать Tomahawk для Украины?
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала предположил, что Трамп может согласиться на передачу дальнобойных ракет Tomahawk Украине, если будет видеть, что Кремль намеренно затягивает мирные переговоры.
Ранее, 3 февраля, сенатор Линдси Грэм на фоне ночной масштабной атаки в этот же день призвал Дональда Трампа предоставить Украине Tomahawk. По мнению сенатора, это может кардинально изменить военную ситуацию. Он считает, что в ближайшие дни США должны усилить давление на Владимира Путина.
По данным Defense Express, объемы выпуска крылатых ракет Tomahawk должны вырасти до более 1000 в год. Это огромная цифра по сравнению с нынешними 50 в год. А ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM средней дальности хотят производить в количестве как минимум 1900 в год.