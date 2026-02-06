Raytheon достигла с Пентагоном сразу пяти рамочных соглашений по наращиванию производства ракет. Об этом сообщили в Defense Express.

Какие ракеты США планируют производить больше всего?

Согласно сообщению компании, объемы выпуска крылатых ракет Tomahawk должны вырасти до более 1000 в год. Это огромная цифра по сравнению с нынешними 50 в год.

Ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM средней дальности хотят производить в количестве как минимум 1900 в год. Они используются как и истребителями многих стран мира в НАТО и вне его, так и в составе ЗРК NASAMS.

Лучшую собственную зенитную ракету SM-6, способную перехватывать даже гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и "Циркон", США планируют производить более 500 единиц в год.

В Raytheon отмечают, что для указанных образцов вооружения темпы производства увеличиваются в 2 – 4 раза. В то же время здесь выделяются Tomahawk, для которых это составляет сразу 20 раз, что звучит довольно невероятно.

Как это поможет Украине?

Силы обороны Украины используют те же AIM-120 как и в составе ЗРК NASAMS, так и на истребителях F-16 и потенциально Gripen.

Конечно, сейчас США не поставляют их в рамках военной помощи, но другие страны в рамках инициативы PURL делают соответствующие заказы для украинских военных.

Напомним, что Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу, что Украина может получить преимущество в войне с Россией, в частности, если Запад предоставит до 100 ракет для ударов по важным российским портам, экспортирующих нефть.

Что известно об украинском вооружении?