Raytheon досягла з Пентагоном одразу п’яти рамкових угод з нарощування виробництва ракет. Про це повідомили в Defense Express.

Які ракети США планують виробляти найбільше?

Згідно з повідомленням компанії, обсяги випуску крилатих ракет Tomahawk мають зрости до понад 1000 на рік. Це величезна цифра у порівнянні з нинішніми 50 на рік.

Ракети класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM середньої дальності хочуть виробляти у кількості як мінімум 1900 на рік. Вони використовуються як і винищувачами багатьох країн світу у НАТО та поза ним, так і у складі ЗРК NASAMS.

Найкращу власну зенітну ракету SM‑6, здатну перехоплювати навіть гіперзвукові ракети типу "Кинджал" і "Циркон", США планують виробляти понад 500 одиниць на рік.

У Raytheon відзначають, що для вказаних зразків озброєння темпи виробництва збільшуються у 2 – 4 рази. Водночас тут виділяються Tomahawk, для яких це складає одразу 20 разів, що звучить досить неймовірно.

Як це допоможе Україні?

Сили оборони України використовують ті ж AIM-120 як і у складі ЗРК NASAMS, так і на винищувачах F-16 та потенційно Gripen.

Звісно, зараз США не постачають їх у межах військової допомоги, але інші країни у межах ініціативи PURL роблять відповідні замовлення для українських військових.

Нагадаємо, що Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розібрав 24 Каналу, що Україна може отримати перевагу у війні з Росією, зокрема, якщо Захід надасть до 100 ракет для ударів по важливих російських портах, що експортують нафту.

Що відомо про українське озброєння?