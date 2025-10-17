Накануне встречи с Дональдом Трампом украинская делегация подготовила для него презентацию. Она будет касаться того, как американские ракеты Tomahawk могут повлиять на ход войны.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил журналист Reuters Грэм Слеттери, передает 24 Канал. Информацию репортер якобы узнал от высокопоставленного источника.

Смотрите также Звонок Путина меняет все: для чего Зеленский едет к Трампу и получит ли Украина Tomahawk

Какую презентацию подготовила Украина?

По информации высокопоставленного источника Reuters, для американского президента подготовили презентацию о том, как Украина будет использовать Tomahawk, если ракеты все же предоставят. Кроме того, говорится о том, какое влияние они будут иметь на ход войны.

Также репортер добавил, что анонс "Будапештского саммита" стал неожиданностью. К слову, ранее Трамп заявил, что планирует переговоры с Владимиром Путиным в Венгрии.

Как Украина может использовать Tomahawk?

У Sky News считают, что Tomahawks имеют значительные преимущества над другими ракетами, которые ранее поставляли для Украины, в частности ATACMS или Storm Shadow. Самое большое из них – это дальность полета, что для некоторых вариантов составляет около 2 500 километров.

Такое расстояние позволит Украине запускать ракеты из глубины своей территории, поражая цели в Крыму и на больших территориях России, включая Московскую область и тому подобное,

– пишут журналисты.



Куда могут долетать Tomahawk и другие ракеты / Карта Sky News

В то же время военные цели могут быть приоритетными для Украины. В частности, российские энергетические объекты, которые уже поражали десятки раз в течение последних месяцев, чтобы нанести ущерб нефтеперерабатывающим мощностям страны-агрессора. "Tomahawk могут ускорить эту динамику, создав дополнительную нагрузку на энергетическое производство России", – говорится в сообщении.

Однако аналитики предположили, что в случае получения ракет Украина не сможет использовать их как угодно. Вероятно, Вашингтон будет иметь право вето относительно того, какие российские цели Киев хочет атаковать, поскольку для наведения оружия используют американские военные навигационные системы.

Предоставят ли американские ракеты для Украины?