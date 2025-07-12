Трампу уже пришлось изменить некоторые решения: чем завершится торговая война с Китаем

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно менял решения и заключал новые соглашения с другими странами. В частности, и со своими союзниками. Часто он отрицал свои слова.

Именно этого можно ожидать в вопросе торговой войны с Китаем. Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что сейчас Белый дом сосредоточился на всех странах БРИКС.

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Чем завершится торговая война США с Китаем?

Еще раньше Трамп уже инициировал введение тарифов против Китая, в результате чего ему пришлось выплачивать более 1 миллиарда долларов в год американским фермерам, которые ранее экспортировали зерно и другие товары в Китай. Через 3 года США пытались достичь согласия с Пекином, но результатом усилий стал лишь ограниченный договор.

Это было очень похоже на ситуацию с Канадой и Мексикой. Президент США пересмотрел договор с этими странами, который длился 30 лет и только через почти 3 года требовал новый.

На переговоры с Китаем уйдет столько же времени. Здесь вопрос в том, соблюдать ли соглашения, или нет. Похоже. Трамп очень быстро выходит из договоренностей, даже тех, которые он заключил лично,

– подчеркнул он.

Добрянский добавил, что Южная Корея и Япония являются самыми надежными партнерами США в военной сфере. Между тем Трамп ввел против них тарифы в размере 25%, потому что был недоволен скоростью, с которой велись переговоры по торговым договоренностям, которые бы отвечали его интересам.

Если бы целью была изоляция Китая, он бы не вводил тарифы в отношении близких союзников. Если бы он хотел защитить Штаты, не ослаблял бы экономику Канады и Мексики, а наоборот усиливал бы ее с целью совместной обороны,

– сказал он.

В то же время сейчас интерес США сосредоточен на странах БРИКС. Трамп назвал эти страны антиамериканскими и высказался о намерениях ввести против них санкции или тарифы. Важно, что здесь он не фокусируется только на Китае или России.

Однако эти страны достаточно тесно сотрудничают. Так, недавно министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна не может позволить стране-агрессору проиграть войну.