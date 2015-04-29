Цена солидарности: как по Украине ударит отмена торгового безвиза с ЕС

Эта статья была подготовлена в рамках проекта PULSE, европейской инициативы, которая поддерживает трансграничную совместную журналистику, в сотрудничестве с 24 Каналом.



Авторы: София Назаренко (24 Канал, Украина), Андреа Брашайко (Valigia Blu, Италия), Уго Дос Сантос (фрилансер, Франция)

Пока президент США Дональд Трамп разжигал глобальную торговую войну против ЕС и большей части мира, менее заметная, но стратегически важная сделка для Украины может оказаться под угрозой. Уже в июне "торговый безвиз" с Европейским Союзом может потерять силу.

Готов ли Брюссель продлить его действие и какие последствия это будет иметь для украинской экономики – читайте в материале.

Политическая чувствительность и протекционизм ЕС в сельском секторе

После начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз временно отменил таможенные пошлины и тарифные квоты на украинскую продукцию, чтобы поддержать экономику Украины в условиях войны. В течение двух лет украинский бизнес мог беспрепятственно экспортировать свои товары на внутренний рынок ЕС. Однако в июне 2024 года ЕС ввел первые ограничения.

Торговую либерализацию продлили еще на год, но с оговорками относительно так называемых чувствительных товаров: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда.



Эти шаги стали ответом на массовые протесты европейских фермеров, а также давление со стороны правительств стран Центральной и Восточной Европы, которые утверждали, что украинский импорт приводит к снижению внутренних цен и угрожает их аграрным секторам.

Решение о частичном ограничении поддержки было принято накануне выборов в Европарламент, когда ключевые политические силы стремились удержать симпатии избирателей, в частности, в сельской местности. В то же время и в этом году продолжение свободного доступа для украинского бизнеса на рынок ЕС является политически чувствительным моментом.

Перезапуск соглашения требует тонкого балансирования после более года фермерских протестов и давления со стороны национальных правительств – прежде всего Польши и Румынии, где в мае должны состояться президентские выборы, а также Франции, Венгрии и Словакии. Правительства Орбана и Фицо регулярно выступают против углубления сотрудничества между Украиной и ЕС.

Кроме уже привычных образов протестующих на польских дорогах, рост экспорта украинской агропродукции в ЕС все чаще становится предметом споров. Украина стабильно наращивает экспорт в ключевых секторах, что вызывает беспокойство среди некоторых стран-членов.

В феврале 2025 года министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии призвали вернуться к довоенным квотам на импорт украинской агропродукции.

Во Франции фермеры годами живут в кризисе – как экономическом, так и социальном. В 2024-м страна пережила масштабные протесты с блокированием дорог. Хотя причины возмущения разные, соглашение с Украиной – на слуху у многих.



Сейчас же фокус во Франции изменился на соглашение с МЕРКОСУР (экономический союз государств в Южной Америке – 24 Канал), хотя местные фермеры до сих пор жалуются на разницу в стандартах производства украинской продукции.

Между обещаниями и реальной политикой

В общем, Киев сохраняет сдержанный оптимизм, несмотря на продолжающуюся неопределенность и возможное возвращение к торговым ограничениям, которые действовали до 2022 года. Украинские чиновники убеждены, что решение, даже компромиссное, в конце концов будет достигнуто – ведь срыв переговоров стал бы крайне негативным сигналом, особенно учитывая позицию новой администрации США.

Как пишет Politico, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен подтвердил, что Еврокомиссия планирует отменить "торговый безвиз" с Украиной в этом июне. Хансен исключил любое продление текущего торгового режима, заявив, что Совет ЕС четко дал понять, что возможности для продолжения нет.

Адам Шлапка Министр по делам ЕС Польши Хотя Украина просит продлить автономные торговые меры, страны-члены не могут этого сделать, поскольку решение уже принято.

Со своей стороны Украина выступает за пересмотр части Соглашения об ассоциации, которая регулирует торговлю между Украиной и ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает продлить либерализацию торговли до конца этого года, чтобы дать время для консультаций и подготовки украинской экономики.

"На всех уровнях мы обсуждали важность сохранения автономных торговых мер по крайней мере до конца этого года. Это необходимо для того, чтобы успеть внести изменения в статью 29 Соглашения об ассоциации и создать механизмы, которые позволят нам торговать с ЕС беспошлинно", – сказал Шмыгаль во время 10-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.

"Мы не переписываем все соглашение – мы говорим о нескольких тарифных линиях", – сказал в интервью POLITICO украинский переговорщик по вопросам торговли Тарас Качка, который также присутствовал на Совете ассоциации. "Задача заключается в том, чтобы сделать это таким образом, чтобы это не стало частью кампании, но и не затянулось надолго", – добавил он.

Пытаясь защитить соглашение, Киев продемонстрировал готовность пойти на уступки по некоторым политически чувствительным сельскохозяйственным продуктам (в частности сахара, мяса птицы и яиц), до тех пор, пока не будет затронут вопрос широкого доступа к рынку.

Хансен отметил, что Комиссия работает над новой системой тарифных квот, которая заменит нынешний режим полной либерализации, но предложит более ограниченный доступ. Подтверждая слова Качки, профильный еврокомиссар отметил, что новое предложение все равно будет более выгодным для Украины, ем просто возвращение к условиям, существовавшим до вторжения, в рамках первоначального соглашения о свободной торговле.

Карин Карлсбро Евродепутат от Renew Europe и постоянный докладчик Европарламента по вопросам экономической поддержки и торговли с Украиной в комментарии 24 Каналу В Европарламенте есть силы, которые под давлением мощного аграрного лобби требуют возвращения тарифов на сельскохозяйственную продукцию, в частности сахар, яйца, мясо птицы и биоэтанол, что является недальновидной позицией. Это недальновидная позиция, которая рискует подорвать долгосрочные отношения ЕС с Украиной. Многие заявления, сделанные во время дебатов, основываются на дезинформации. На самом деле эти продукты не имеют значительного влияния на цены на продукты питания в ЕС.

Пересмотр 29 статьи: что это означает на практике

В случае отмены "торгового безвиза" Украина снова будет торговать с ЕС по правилам, которые действовали до 2022 года, то есть в соответствии с тарифами и квотами, заложенными в Соглашении об ассоциации. Это означает, что объемы беспошлинного экспорта могут фактически вернуться к уровню 2021 года, когда после превышения лимитов на продукцию применялись пошлины.

Именно поэтому украинское правительство предлагает пересмотреть Статью 29 Соглашения об ассоциации, которая регулирует снижение или отмену таможенных пошлин на товары, которые происходят из каждой из сторон.

Тарас Качка Торговый представитель Украины, заместитель министра экономики во время онлайн-мероприятия "Остановит ли ЕС беспошлинную торговлю с Украиной?", организованного Центром экономической стратегии Вопрос между Украиной и ЕС касается исключительно сельскохозяйственной продукции. И здесь мы имеем настоящую интригу – что будет после окончания автономных торговых мер, будут ли они продлены. Еврокомиссия задекларировала, что их не нужно продлевать, и мы будем вести переговоры по статье 29 Соглашения об ассоциации. Сейчас мы ждем позицию ЕС, которая еще не сформулирована.

Европейская комиссия подтвердила готовность к консультациям по статье 29 Соглашения об ассоциации. Представитель ЕК Улоф Хилл отметил, что Брюссель завершает работу над своим предложением и вскоре передаст его украинской стороне.

"Целью этого процесса является обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС, что будет способствовать плавному переходу после окончания срока действия автономных торговых мер", – сказал он.

Эксперт по вопросам торговой политики Центра европейской политики Светлана Таран говорит, что некоторые страны-члены ЕС хотят ввести ограничения на чувствительные товары. По ее словам, это может ухудшить условия, которые существовали до введения "торгового безвиза" в 2022 году.

Задача для Украины – не допустить ухудшения условий и одновременно найти решение, которое бы сняло беспокойство стран-членов ЕС,

– отметила эксперт.

Аналитик считает, что вероятным результатом пересмотра статьи 29 станет компромиссное решение по объемам беспошлинной торговли. Впрочем, объемы чувствительных товаров, которые Украина экспортирует в ЕС, снизятся.

Влияние на украинскую экономику

Для Киева этот экспорт гораздо больше, чем просто экономическая проблема. Он является жизненно важным для поддержания сопротивления и устойчивости страны в условиях продолжающейся российской агрессии и недавнего сокращения помощи со стороны США.

Приостановление действия либерализированной торговли между Украиной и ЕС может нанести серьезный удар по аграрному сектору Украины. По оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, агроэкспортеры могут потерять до 3,3 миллиарда евро валютной выручки, а экономика страны – до 2,5% ВВП до конца 2025 года.



Из-за того, что морские порты до сих пор преимущественно заблокированы и работают только для перевозки сыпучих грузов, украинские переработанные и фасованные продукты зависят исключительно от "Путей солидарности". Это приводит к росту логистических затрат и снижению конкурентоспособности, оставляя производителям ограниченные возможности для адаптации или диверсификации экспортных маршрутов.

Александра Авраменко Председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Если мы не сможем заменить наши традиционные рынки европейскими, некоторые из этих продуктов вообще не будут производиться, что повлияет на ВВП Украины. Кроме потенциальной потери 2,5% ВВП до конца 2025 года, будет аннулирован прогноз Национального банка Украины относительно роста на 3,6%. Именно такой риск мы имеем. В таком сценарии также сократятся налоговые поступления, а поскольку Вооруженные Силы Украины полностью финансируются из государственного бюджета, это ослабит наши оборонные возможности.

В то же время Светлана Таран отмечает, что украинские аграрные компании вряд ли смогут быстро переориентироваться на новые рынки и заключить альтернативные контракты. По ее словам, критически важно для бизнеса как можно быстрее выйти из периода неопределенности, ведь ЕС является стратегическим партнером аграрного сектора Украины.

В прошлом году ЕС сохранил положительное сальдо торговли с Украиной в размере 10 миллиардов евро, а общий объем двусторонней торговли достиг почти 50 миллиардов евро – напоминание о том, что эти отношения являются далеко не односторонними.

Торговое будущее Украины: в подвешенном состоянии между США и ЕС

16 апреля народный депутат Украины Ярослав Железняк, член партии "Голос", сообщил, что Верховная Рада обратилась к институтам ЕС с официальной просьбой продлить режим либерализации торговли. За это постановление №13143 проголосовали 252 народных депутата.

Верховная Рада призвала Евросоюз "безотлагательно начать и сделать максимально эффективным переговорный процесс между Украиной и соответствующими органами и службами Европейской Комиссии о внесении изменений в соответствующие приложения к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся взаимных тарифных уступок на импорт товаров".

Хотя в прошлом году Европейская комиссия пообещала провести переговоры о более широкой двусторонней либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, этот процесс еще не начался. Как сообщает Financial Times, два дипломата ЕС отметили, что Еврокомиссия отложила это предложение, чтобы не провоцировать фермеров в Польше накануне президентских выборов 18 мая.

Светлана Таран объясняет, что пересмотр статьи 29 является достаточно техническим процессом, который предусматривает консультации и переговоры между ЕС и Украиной. Она подчеркивает, что этот процесс может занять определенное время, и решения могут быть приняты позже июня 2025 года.

В случае отсутствия "транзитного периода" резкая отмена либеральной торговли может стать серьезным вызовом для экономики Украины, особенно во времена войны, несмотря на обещания Трампа "достичь мира как можно быстрее".

Говоря о Трампе, его команда "уменьшила свои аппетиты" в отношении Украины. После серии технических консультаций между украинской и американской делегациями 11 – 12 апреля в Вашингтоне администрация Трампа неожиданно пошла на уступки. По информации Bloomberg, США снизили сумму компенсаций, которую требуют от Украины в рамках будущего соглашения о добыче полезных ископаемых – с 300 миллиардов до 100 миллиардов долларов.

О "значительном прогрессе" в переговорах 16 апреля публично заявила и первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что стороны уже в ближайшее время должны подписать меморандум о сотрудничестве.

На фоне отсутствия четкого и стабильного мирного плана Киев продолжает балансировать в сложных переговорах с ключевыми союзниками, пытаясь обеспечить экономическое выживание – предпосылку, без которой невозможно ни одно длительное военное сопротивление. Тем временем Россия только усиливает давление: в последние недели значительно возросло количество ударов по гражданскому населению.

Таран отмечает, что Украина действительно зависит от финансовой помощи от западных партнеров. Однако возможность зарабатывать на экспорте уменьшает финансовую нагрузку на этих партнеров.

Экспорт является важным источником дохода для Украины, и Еврокомиссия понимает, насколько он является критически важным для нашей страны. Еврокомиссия конструктивно настроена на переговоры с отдельными странами-членами ЕС и достижение консенсуса,

– говорит Светлана Таран.

Слухи о скором подписании договора между США и Украиной исчезли после переноса встреч на высшем уровне в Лондоне 23 апреля, что, очевидно, стало решающим для мирного плана Трампа, который лишь несколькими днями ранее, как всегда, обещал большие новости на горизонте.

В связи с замедлением переговоров, которые Вашингтон навязывает Киеву и Москве, экономическое соглашение между США и Украиной снова оказалась под угрозой срыва, что подпитывает пессимизм среди украинского бизнеса. Экономическая ситуация может ухудшиться и в случае, если "торговый безвиз" внезапно прекратится из-за внутренней электоральной динамики в самом ЕС.

В этом контексте особенно показателен подход Евросоюза к торговому сотрудничеству с Украиной. Как отмечает евродепутат Карин Карлсбро, "актуальным примером того, как торговая политика ЕС может иметь реальное значение для Украины, является текущее предложение о сохранении беспошлинного доступа для украинской стали. В то время как Соединенные Штаты недавно ввели 25% тарифы на украинскую металлопродукцию, Европейская Комиссия вместо этого выделила сталь в отдельное соглашение".

Она добавляет, что положительное голосование в Комитете по вопросам торговли Европейского парламента является сигналом политической поддержки. "ЕС должен придерживаться такого же подхода, когда речь идет о более широком пересмотре Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", – отмечает Карлсбро.