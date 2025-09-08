Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры приедут в США обсуждать пути урегулирования войны в Украине. Впрочем, в Европе, похоже, еще об этом не слышали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Олофа Гилла во время пресс-конференции, передает "Радио Свобода".

Состоится ли встреча лидеров ЕС с Трампом?

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заверил, что Европейской комиссии пока не известно о том, планирует ли кто-то из лидеров ЕС лететь на этой неделе в Вашингтон, и что там пока запланированы встречи спецпредставителя ЕС по санкциям.

Я не могу говорить от имени государств-членов ЕС, но, насколько мне известно, никаких других лидеров нет в Вашингтоне или в пути туда. Могу подтвердить, что специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в Вашингтоне вместе с командой экспертов. Они встретятся со своими американскими коллегами для обсуждения санкций,

– сказал представитель Еврокомиссии.

Также он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сфокусирована на подготовке послания о состоянии дел в ЕС (State of the Union) и пока не имеет планов относительно зарубежных путешествий.

Кроме этого, в офисе федерального канцлера Фридриха Мерца сообщили, что немецкий политик также не собирается ехать в Вашингтон на переговоры по Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом рассказали корреспонденты "Европейской правды".

Что Трамп сказал о визите европейских лидеров в Вашингтон?