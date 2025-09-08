В Европе не слышали о визите лидеров ЕС в Вашингтон, который анонсировал Трамп
- Дональд Трамп заявил о визите европейских лидеров в США для обсуждения урегулирования войны в Украине, о котором в Европе не слышали.
- Европейская комиссия не знает о визитах лидеров ЕС в Вашингтон, где только спецпосланник по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится с рабочей группой.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и немецкий политик Фридрих Мерц не планируют поездок в Вашингтон.
Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры приедут в США обсуждать пути урегулирования войны в Украине. Впрочем, в Европе, похоже, еще об этом не слышали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Олофа Гилла во время пресс-конференции, передает "Радио Свобода".
Состоится ли встреча лидеров ЕС с Трампом?
Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заверил, что Европейской комиссии пока не известно о том, планирует ли кто-то из лидеров ЕС лететь на этой неделе в Вашингтон, и что там пока запланированы встречи спецпредставителя ЕС по санкциям.
Я не могу говорить от имени государств-членов ЕС, но, насколько мне известно, никаких других лидеров нет в Вашингтоне или в пути туда. Могу подтвердить, что специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в Вашингтоне вместе с командой экспертов. Они встретятся со своими американскими коллегами для обсуждения санкций,
– сказал представитель Еврокомиссии.
Также он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сфокусирована на подготовке послания о состоянии дел в ЕС (State of the Union) и пока не имеет планов относительно зарубежных путешествий.
Кроме этого, в офисе федерального канцлера Фридриха Мерца сообщили, что немецкий политик также не собирается ехать в Вашингтон на переговоры по Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом рассказали корреспонденты "Европейской правды".
Что Трамп сказал о визите европейских лидеров в Вашингтон?
Напомним, что в воскресенье, 7 сентября, Дональд Трамп сделал ряд заявлений для журналистов. В частности, Американский лидер сказал журналистам, что в понедельник или вторник в США прилетят некоторые европейские лидеры, чтобы обсудить пути решения войны в Украине.
"Определенные европейские лидеры прилетают в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, мы решим этот вопрос (войну в Украине – 24 Канал). Должны решить", – сказал Трамп.
На вопрос, что является самым большим препятствием для мира, президент США ответил: "Ну, увидим. У нас идут очень интересные дискуссии".