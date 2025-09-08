Дональд Трамп заявив, що європейські лідери приїдуть до США обговорювати шляхи врегулювання війни в Україні. Втім, у Європі, схоже, ще про це не чули.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представника Єврокомісії Олофа Гілла під час пресконференції, передає "Радіо Свобода".

Чи відбудеться зустріч лідерів ЄС з Трампом?

Представник Єврокомісії Олоф Гілл запевнив, що Європейській комісії наразі не відомо про те, чи планує хтось із лідерів ЄС летіти цього тижня до Вашингтона, і що там наразі заплановані зустрічі спецпредставника ЄС щодо санкцій.

Я не можу говорити від імені держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, жодних інших лідерів немає у Вашингтоні чи в дорозі туди. Можу підтвердити, що спеціальний посланець ЄС із питань санкцій Девід О'Салліван перебуває у Вашингтоні разом із командою експертів. Вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для обговорення санкцій,

– сказав представник Єврокомісії.

Також він зауважив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сфокусована на підготовці послання про стан справ у ЄС (State of the Union) і наразі не має планів щодо закордонних подорожей.

Крім цього, в офісі федерального канцлера Фрідріха Мерца повідомили, що німецький політик також не збирається їхати у Вашингтон на перемовини щодо України, про які говорив президент США Дональд Трамп. Про це розповіли кореспонденти "Європейської правди".

Що Трамп сказав про візит європейських лідерів до Вашингтона?