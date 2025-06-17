Вернулся в Вашингтон из-за событий на Ближнем Востоке: когда Трамп решил покинуть саммит G7

Президент США Дональд Трамп 15 июня прибыл на саммит "Большой семерки" в Канаде. Однако американский лидер решил досрочно вернуться в Вашингтон.

Такое решение он принял в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное новости".

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Когда Трамп решил досрочно покинуть саммит G7

По данным источника "Общественного", президент США остался на рабочий ужин, поскольку там состоялась геополитическая дискуссия. Тогда Трамп заявил, что важно сначала обсудить вопрос по Ирану, а только потом перейти к войне в Украине.

Кроме этого, он дал понять, что хочет принять участие в обсуждениях и дать возможность лидерам стран G7 озвучить позицию по этим вопросам.

Трамп стремился остаться на саммите для геополитической дискуссии 17 июня. Однако сказал, что ему нужно вернуться в Вашингтон, чтобы заниматься ситуацией на Ближнем Востоке. Как сообщает "Общественное", команды лидеров стран G7 знали о досрочном отъезде Трампа.

После завершения всех сессий двое президентов лично поговорили с Трампом. Потом был перерыв где-то полтора – два часа перед ужином. И в определенный момент всем делегациям сообщили, что президент Трамп уедет после ужина,

– рассказал источник.

Отметим, что, несмотря на первоначальный отказ поддержать совместное заявление стран G7 с призывом к деэскалации между Израилем и Ираном, Трамп все же подписал документ.

Американский чиновник отметил, что Трамп передумал после того, как в текст заявления внесли определенные изменения. В нем, в частности, говорится о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, а Израиль имеет право на самозащиту.