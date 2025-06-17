Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Они должны были встретиться в рамках саммита "Большой семерки" (G7).

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Какие встречи проведет Зеленский

По данным агентства, Дональд Трамп заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку эскалация атак между Ираном и Израилем повысила риски более широкого регионального конфликта.

Впрочем, в собственной соцсети dsy опубликовал пост, в котором обвинил президента Франции в том, что тот якобы публично неправильно объяснил причину его преждевременного возвращения в США, отметив, что такое решение он принял по другим причинам.

В то же время, несмотря на такие изменения планов американского президента, с которым должен был встретиться Владимир Зеленский, украинский президент не изменил намерений. Он будет призывать G7 оказать больше поддержки Украине в борьбе против российской агрессии.

Reuters пишет, что во вторник, 17 июня, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а затем вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте принять участие в рабочем завтраке на тему "Сильная и суверенная Украина".

Напомним, во время пресс-конференции с австрийским лидером в Вене президент Зеленский рассказал, что хотел обсудить с Дональдом Трампом вопрос военной помощи Украине. Ранее он заявлял о намерениях поговорить о санкциях против России.