Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Вони мали зустрітися у рамках саміту "Великої сімки" (G7).

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Які зустрічі проведе Зеленський

За даними агентства, Дональд Трамп заявив, що йому потрібно якомога швидше повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході, оскільки ескалація атак між Іраном та Ізраїлем підвищила ризики ширшого регіонального конфлікту.

Утім, у власній соцмережі dsy опублікував пост, у якому звинуватив президента Франції у тому, що той нібито публічно неправильно пояснив причину його передчасного повернення до США, зазначивши, що таке рішення він ухвалив з інших причин.

Водночас, попри такі зміни планів американського президента, з яким мав зустрітися Володимир Зеленський, український президент не змінив намірів. Він закликатиме G7 надати більше підтримки Україні у боротьбі проти російської агресії.

Reuters пише, що у вівторок, 17 червня, він має зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а потім разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте взяти участь у робочому сніданку на тему "Сильна і суверенна Україна".

Нагадаємо, під час пресконференції з австрійським лідером у Відні президент Зеленський розповів, що хотів обговорити з Дональдом Трампом питання військової допомоги України. Раніше він заявляв про наміри поговорити щодо санкцій проти Росії.