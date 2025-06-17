Трамп неожиданно покинул G7: политолог предположил, что его заставило так поступить

Не успел Дональд Трамп приехать на саммит G7 в Канаду, как досрочно покинул его. При этом еще и успел жестко ответил Эммануэлю Макрону, который предположил причину, по которой президент США должен был преждевременно вернуться домой.

Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной в разговоре с 24 Каналом предположил, по каким причинам Дональд Трамп не остался на саммите G7. Напомним, что ранее представитель Белого дома сообщал, что в кулуарах мероприятия в Канаде президент США должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

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Сбежал от ответственности

Лесной отметил, что Трамп, преждевременно уехав с саммита "Большой семерки" фактически он сбежал от ответственности.

Ему нужно было говорить о тарифах, а это очень неприятно, надо было говорить с Зеленским, а это снова о войне и о санкциях, которые он не собирается вводить против России,

– отметил политолог.

Президент США, по мнению Лесного, продемонстрировал пренебрежение к Европе. На саммите собрались лидеры, чтобы обсудить ключевые вопросы сегодняшнего дня. А Трамп решил, что у него есть более важные проблемы, чем те, что должны были обсуждаться на этом саммите.

Это, по его мнению, смешно выглядит, потому что самолет президента оборудован ситуационной комнатой, с которой он может управлять любыми процессами в Соединенных Штатах. Это ни для кого не секрет.

В очередной раз Трамп показал, что он инфантил. Он напоминает ребенка – когда его что-то очень пугает, он закрывается одеялом и считает, что таким образом решила все проблемы. А когда уберет одеяло, то наступит утро и будет что-то новое и позитивное,

– объяснил Олег Лесной.

Однако, он добавил, что в 79 лет Трампу уже нужно избавиться от детского метода решения проблем.

Стало известно о досрочном отъезде Трампа с саммита G7

Дональд Трамп 16 июня прибыл в Канаду на саммит G7, где, в частности, должен был встретиться с президентом Украины. Однако он в тот же день досрочно вернулся в США.

Утром 17 июня Трамп опубликовал сообщение, в котором обвинил Эмануэля Макрона в том, что он якобы публично назвал неверную причину отъезда президента США из Канады.

По мнению Трампа, президент Франции ошибочно заявил, что причиной его возвращения в США была необходимость работать над "переговорами о прекращении огня" между Израилем и Ираном.

По словам американского лидера, это – неправда. Мол, Макрон "не имеет представления", почему Трамп отправился в Вашингтон, но "это точно не связано с прекращением огня", а что-то "значительно масштабнее". Трамп добавил, что "умышленно или нет", однако президент Франции "всегда ошибается".