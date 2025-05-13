Трамп анонсировал важный телефонный разговор в конце недели

Торговая война между Китаем и США временно поставлена на паузу. Дональд Трамп рассказал о компромиссе, которого удалось достичь.

11 мая в Швейцарии американская и китайская стороны достигли временного компромисса по снижению взаимных таможенных ставок. Вашингтон согласился временно снизить тарифы на китайский импорт со 145% до 30%, тогда как Китай уменьшил пошлины на американские товары со 125% до 10%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп поговорит с Си

Во время пресс-конференции в Белом доме 12 мая Дональд Трамп похвастался достигнутыми успехами на переговорах с Пекином.

Переговоры в Женеве были очень дружественными, отношения очень хорошие... Мы не хотим навредить Китаю. Китай уже очень сильно пострадал,

– говорил американский лидер.

В то же время он предостерег, что пошлины могут снова вырасти значительно вырасти, если в течение следующих 90 дней не будет достигнуто соглашение. Но он добавил, что США не будут возвращаться к прежнему уровню комбинированных пошлин в 145%

Трамп также сказал, что, возможно, поговорит со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в конце недели.

Напомним, что Пекин поддержал предложение Европы о 30-дневном прекращении огня на украинско-российском фронте.