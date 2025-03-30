Трамп заявил, что поговорит с Путиным на следующей неделе. Он угрожает России тарифами на нефть.

Трамп отметил, что тарифы могут ввести в любой момент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что зол на Путина. Он отметил, что планирует поговорить с Путиным на следующей неделе.

Владимир Путин заявил о нелегитимности президента Зеленского и предложил временное управление в Украине под эгидой ООН. Такая риторика Путина гнетет Трампа.

Я был очень зол, разъярен, когда Путин начал ставить под сомнение авторитет Зеленского и заговорил о смене власти в Украине,

– сказал Трамп в телефонном разговоре с Кристен Уэлкер из NBC.

"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это была вина России – чего это может и быть так, – но если я считаю, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", – сказал Трамп в воскресенье.