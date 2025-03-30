Трамп зазначив, що тарифи можуть ввести будь-якої миті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп поговорить з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що розлючений на Путіна. Він зазначив, що планує поговорити з Путіним наступного тижня.

Владімір Путін заявив про нелегітимність президента Зеленського і запропонував тимчасове управління в Україні під егідою ООН. Така риторика Путіна гніває Трампа.

Я був дуже злий, розлючений, коли Путін почав ставити під сумнів авторитет Зеленського та заговорив про зміну влади в Україні,

– сказав Трамп у телефонній розмові з Крістен Велкер з NBC.

"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду щодо припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це була провина Росії – чого це може і бути так, – але якщо я вважаю, що це була провина Росії, я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії", – сказав Трамп у неділю.