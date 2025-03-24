Трамп жалуется, что США "обманули все страны мира, друзья и враги"

Дональд Трамп пожаловался, что его "кинули" как враги, так и союзники. Президент США убежден, что их все использовали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Трамп будет делать, после того, как его "кинули"

Дональд Трамп заявил, что США "обманули все страны мира, друзья и враги". Американский президент говорит, что их "использовали так, как никто никогда не видел".

Мы больше не производим фармацевтическую продукцию в нашей стране. И если у нас возникают проблемы, такие как войны или что-то другое, нам нужна сталь. Нам нужны лекарства. Нам нужен алюминий. Нам нужно много из этих вещей, которые мы больше не производим, но у нас есть все необходимое для этого. Поэтому мы объявим о некоторых из этих вещей в ближайшем будущем,

– заявил Трамп.

Кстати, Дональд Трамп ранее обвинил Ирландию в том, что она "украла фармацевтическую промышленность США". Трамп пригрозил ввести пошлину в 200% против американских компаний, которые будут продолжать работу в Ирландии.

А чуть ранее президент США уже ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия из других стран.

24 марта он объявил, что введет 25% пошлины на торговлю со всеми странами, которые закупают нефть или газ у Венесуэлы. Тариф вступит в силу 2 апреля. Причиной Трамп называет то, что Венесуэла "намеренно и мошенническим путем отправила в США десятки тысяч преступников высокого уровня".