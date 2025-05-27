Какие последствия будет иметь желание Трампа признать Крым российским: Politico оценило угрозу

В случае признания Крыма российским со стороны США существует риск разрушения расследования военных преступлений, ослабления верховенства права и создания опасного прецедента для других государств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Напоминают, что еще в апреле администрация Дональда Трампа выдвинула идею юридически признать оккупированный полуостров российским, как часть соглашения об окончании войны.

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Чем грозит желание Трампа признать Крым российским

Доцент кафедры международного уголовного права Копенгагенского университета Ирина Марчук считает, что признание Крыма российским станет опасным прецендентом, ведь, по ее мнению, это даже не должно быть предметом обсуждения.

Politico пишет, что на кону принцип о том, что границы не могут быть силой. Именно он регулирует международные отношения со времен Второй мировой войны. Более того, утверждение о том, что сила "права" касается не только России и возможной угрозы с ее стороны.

По данным издания, это касается и угрозы Китая захватить Тайвань, а также территорий и стран, которые, по мнению Дональдом Трампа, могут быть аннексированы Соединенными Штатами, а именно – Гренландии, Канады и Панамы.

Это формирует то, как мы думаем о правилах. Где это станет прецедентом? Становится труднее критиковать среднее государство за то, что оно пытается сделать нечто подобное у себя на заднем дворе, потому что они могут указать на это и сказать: "Посмотрите, что произошло там – почему я не могу сделать то же самое",

– заявил профессор международного права в Тартуском университете в Эстонии Лаури Мялксоо.

Еще в 2021 году Европейский суд по правам человека признал, что Россия полностью несет ответственность за нарушение прав человека на территории временно оккупированного Крыма, в частности за пытки, незаконные задержания и насильственные исчезновения.

Таким образом соответствующее решение показывает, что Россия фактически захватила контроль над полуостровом в Украине силой 27 февраля 2014 года, а не с помощью "юридически несовершенного референдума" в марте того же года, как заявляли в Москве.

Поэтому, признание того, что Россия законно владеет Крымом, "подорвало бы любые такие усилия". По словам юриста Дарьи Свиридовой, если бы Россия была суверенным государством на территории Крыма, то суд не рассматривал бы вышеупомянутые нарушения.

Согласно ее объяснению, в таком случае на практике такая российская политика, как принуждение украинцев к принятию российского паспорта или депортация граждан Украины в тюрьмы, больше нельзя будет оспорить юридически.