Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и щедро расхвалил его

США продолжают налаживать отношения с Беларусью. 30 марта Дональд Трамп анонсировал встречу с самопровозглашенным президентом Лукашенко.

Об этом американский глава написал в своей соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о Лукашенко?

На прошлой неделе посланник США в Беларуси Джон Коул имел переговоры, как отметил Трамп, с "уважаемым президентом Александром Лукашенко".

Тогда удалось добиться освобождения 250 политических заключенных. Трамп добавил, что в целом Лукашенко "любезно освободил из-под стражи" уже более 500 человек.

Я хотел бы выразить свою самую теплую благодарность президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!

– заявил президент США.

Справочно. Совет мира под руководством Дональда Трампа был создан в январе 2026 года. Интересно, что ЕС выражали сомнения относительно его устава из-за непонятных полномочий и возможного несоответствия Уставу ООН, а участие в нем предусматривает взнос в 1 миллиард долларов.

