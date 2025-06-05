Из-за критики: Трамп "теряет терпение" в отношении Маска, – WSJ

Лидер США Дональд Трамп теряет терпение в отношении миллиардера Илона Маска после того, как тот выступил с критикой законопроекта республиканцев о налогах и расходах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Об этом изданию рассказал неназванный американский чиновник.

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Трамп теряет терпение в отношении Маска

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что глава Соединенных Штатов не доволен решением Маска раскритиковать законопроект республиканцев.

Чиновник отметил, что высокопоставленные советники Трампа были застигнуты врасплох последним действием Маска.

По словам людей знакомых с вопросом, отношения Трампа и Маска подорвало в частности решение Белого дома не назначать на должность руководителя NASA Джареда Айзекмана. Согласно их словам, Маск, близкий соратник Айзекмана, выступал за то, чтобы он получил эту должность.

"Это решение разозлило Маска, который на выходных пожаловался коллегам, что пожертвовал сотни миллионов долларов, чтобы помочь Трампу избраться в прошлогодней кампании, но после этого выдвижение Айзекмана было снято", – говорится в материале издания.

Разочарование американского миллиардера из-за инцидента с NASA сделало его более склонным к агрессивной критике налогового законопроекта, говорят близкие к нему люди.

Всем известно, что Трамп и Маск часто хвалили друг друга публично, однако на вопрос, продолжают ли они поддерживать прочные отношения, чиновник Белого дома ответил, что еще рано говорить. Чиновник сказал, что Трамп может быть снисходительным, но он не забывает таких оскорблений.

Напомним, недавно Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, который подписал президент Трамп. По его словам, он больше не может молчать и назвал документ "отвратительной гадостью".