Как Трамп использует шатдаун для своих целей и врет о Project 2025: анализ AP
- Дональд Трамп поддерживает консервативный план Project 2025, от которого он ранее дистанцировался, с целью сокращения федерального аппарата и наказания демократических штатов.
- Во время правительственного шатдауна администрация Трампа реализует сокращение госаппарата, отменяет программы на миллиарды долларов, что усиливает президентскую власть.
Президент США теперь открыто поддерживает консервативный план, от которого он пытался отмежеваться во время кампании 2024 года. В то же время один из его авторов использует правительственный шатдаун для ускорения планов сокращения федерального аппарата и наказания демократических штатов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.
Читайте также Трампу – 79: большая биография лидера США, все о скандалах, покушениях и нелюбви к Украине
Как изменилась политика президента США?
Журналисты подчеркнули, что резкое изменение позиции Дональда Трампа по консервативному плану можно было заметить после его слов 2 октября о встрече с Русом Воутом, известным благодаря Project 2025. По словам президента, цель встречи – определение, какие из многочисленных "демократических агентств, большинство из которых являются политическими мошенничествами", он рекомендует сократить, и будут ли эти сокращения временными, или постоянными.
В прошлом году Трамп активно осуждал Project 2025 – масштабный план перестройки федерального правительства от Heritage Foundation, разработанный его союзниками и бывшими чиновниками администрации.
Этот ультраправый проект сделали центром своих кампаний Джо Байден и Камала Харрис. "Дональд Трамп и его марионетки врали о Project 2025, а теперь он ведет страну прямо в него", – сказал Аммар Мусса, бывший представитель обеих кампаний.
Демократы были правы, но это меня не успокаивает. Я злюсь, что это происходит после того, как нам говорили, что этот документ не станет основой для администрации,
– говорит директор Офиса по управлению и бюджету при Байдене Шаланда Янг.
Сейчас Трамп наполняет свою администрацию авторами Project 2025: Рус Воут, "пограничный царь" Том Хоман, экс-директор ЦРУ Джон Рэтклифф, радикальный противник иммиграции Стивен Миллер, Брендан Карр (ответственный за раздел о Федеральной комиссии по связи).
В издание подчеркнули, что президент США использует шатдаун для быстрой реализации планов Project 2025 – расширения президентской власти, сокращения госаппарата, отмены миллиардов долларов программ.
Известно, что Управление по вопросам менеджмента и бюджета США приказало готовить массовые увольнения федеральных работников, а не только отправлять в отпуск, как раньше. Также администрация отменила 8 миллиардов долларов на зеленую энергетику в демократических штатах и задержала 18 миллиардов долларов на транспортные проекты в Нью-Йорке.
"Это план, который усилит власть Трампа. Это станет худшим кошмаром демократов", – считает сенатор-республиканец Майк Ли. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон добавил, что шатдаун фактически передает Трампу "ключи от королевства", давая ему контроль над тем, какие политики и работники останутся.
Политика Дональда Трампа: последние новости
Напомним, что после 3 дней приостановки работы правительства Дональд Трамп усилил давление на демократов, чтобы те прекратили противостояние и согласились на план республиканцев по восстановлению госфинансирования.
Администрация Трампа уже заморозила 28 миллиардов долларов финансирования городов и штатов, чтобы усилить давление на демократов.
В эфире 24 Канала представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил, что шатдаун может повлиять на предоставление военной помощи Украине и иметь негативные последствия и для американцев.