Скандальное дело Эпштейна: Трамп заявил, что подписал законопроект об обнародовании файлов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект, согласно которому, Министерство юстиции США обязуется обнародовать все свои файлы, связанные с делом Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.

О чем заявил Трамп?

Дональд Трамп заявил, что подписал закон об обнародовании материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, обвинив при этом демократов в попытке скрыть соответствующие файлы от общественности.

Джеффри Эпштейн, которому в 2019 году было предъявлено обвинение Министерством юстиции Трампа (а не демократами!), был демократом на протяжении всей жизни, пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам и имел тесные связи со многими известными деятелями-демократами,

– говорится в сообщении.

По его словам, возможно, вскоре "раскроется правда о демократах и их связи" с Эпштейном. В то же время он не указал то, как Минюст обнародует файлы, и будут ли эти данные связаны с текущими расследованиями.

Он отметил, что Минюст "уже передал в Конгресс почти пятьдесят тысяч страниц документов", и добавил, что администрация экс-президента Джо Байдена "не передала ни одного файла или страницы", связанных с Эпштейном.



Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Clach Report

Как вспомнил Украину и Россию?

Отдельно Дональд Трамп вспомнил обвинения и его сторону относительно связей с Россией и попыток давить на украинскую власть в 2019 году, чтобы она помогала ему распространять компромат на оппонентов.

Много лет наша великая нация была вынуждена терпеть "Россия, Россия, Россия", "Украина, Украина, Украина", аферу с импичментом №1, аферу с импичментом №2 и много других инициированных демократами охот на ведьм и мошенничества,

– написал он.

Что этому предшествовало?