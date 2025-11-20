Скандальное дело Эпштейна: Трамп заявил, что подписал законопроект об обнародовании файлов
- Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект, который обязывает Минюст обнародовать файлы по делу Джеффри Эпштейна.
- Также американский президент отметил, что Минюст США уже передал почти 50 тысяч страниц документов в Конгресс.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект, согласно которому, Министерство юстиции США обязуется обнародовать все свои файлы, связанные с делом Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.
О чем заявил Трамп?
Дональд Трамп заявил, что подписал закон об обнародовании материалов по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна, обвинив при этом демократов в попытке скрыть соответствующие файлы от общественности.
Джеффри Эпштейн, которому в 2019 году было предъявлено обвинение Министерством юстиции Трампа (а не демократами!), был демократом на протяжении всей жизни, пожертвовал тысячи долларов политикам-демократам и имел тесные связи со многими известными деятелями-демократами,
– говорится в сообщении.
По его словам, возможно, вскоре "раскроется правда о демократах и их связи" с Эпштейном. В то же время он не указал то, как Минюст обнародует файлы, и будут ли эти данные связаны с текущими расследованиями.
Он отметил, что Минюст "уже передал в Конгресс почти пятьдесят тысяч страниц документов", и добавил, что администрация экс-президента Джо Байдена "не передала ни одного файла или страницы", связанных с Эпштейном.
Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Clach Report
Как вспомнил Украину и Россию?
Отдельно Дональд Трамп вспомнил обвинения и его сторону относительно связей с Россией и попыток давить на украинскую власть в 2019 году, чтобы она помогала ему распространять компромат на оппонентов.
Много лет наша великая нация была вынуждена терпеть "Россия, Россия, Россия", "Украина, Украина, Украина", аферу с импичментом №1, аферу с импичментом №2 и много других инициированных демократами охот на ведьм и мошенничества,
– написал он.
Что этому предшествовало?
Предоставляем, недавно обнародовали часть личной переписки Эпштейна. В своих письмах он негативно отзывался о Трампе. Также вспоминает, что одна из жертв проводила время с президентом США в имении Эпштейна.
Впоследствии Дональд Трамп призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование так называемых файлов Эпштейна. Вероятно, таким образом американский президент просто сыграл на опережение.