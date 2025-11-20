Скандальна справа Епштейна: Трамп заявив, що підписав законопроєкт про оприлюднення файлів
- Дональд Трамп заявив, що підписав законопроєкт, який зобов'язує Мін'юст оприлюднити файли по справі Джеффрі Епштейна.
- Також американський президент зазначив, що Мін'юст США вже передав майже 50 тисяч сторінок документів до Конгресу.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписав законопроєкт, згідно з яким, Міністерство юстиції США зобов'язується оприлюднити всі свої файли, пов'язані зі справою Джеффрі Епштейна.
Про що заявив Трамп?
Дональд Трамп заявив, що підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, звинувативши при цьому демократів у спробі приховати відповідні файли від громадськості.
Джеффрі Епштейн, якому у 2019 році було висунуто звинувачення Міністерством юстиції Трампа (а не демократами!), був демократом протягом усього життя, пожертвував тисячі доларів політикам-демократам і мав тісні зв'язки з багатьма відомими діячами-демократами,
– ідеться у повідомленні.
За його словами, можливо, невдовзі "розкриється правда про демократів та їхні зв'язки" з Епштейном. Водночас він не вказав те, як Мін'юст оприлюднить файли, і чи будуть ці дані пов'язані з поточними розслідуваннями.
Він зауважив, що Мін'юст "вже передав до Конгресу майже п’ятдесят тисяч сторінок документів", і додав, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "не передала жодного файлу чи сторінки", пов’язаних з Епштейном.
Як згадав Україну та Росію?
Окремо Дональд Трамп згадав звинувачення і його бік стосовно зв’язків з Росією та спроб тиснути на українську владу у 2019 році, аби вона допомагала йому поширювати компромат на опонентів.
Багато років наша велика нація була змушена терпіти "Росія, Росія, Росія", "Україна, Україна, Україна", аферу з імпічментом №1, аферу з імпічментом №2 і багато інших ініційованих демократами полювань на відьом і шахрайства,
– написав він.
Що цьому передувало?
Надаємо, нещодавно оприлюднили частину особистого листування Епштейна. У своїх листах він негативно відгукувався про Трампа. Також згадує, що одна з жертв проводила час з президентом США у маєтку Епштейна.
Згодом Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення так званих файлів Епштейна. Ймовірно, у такий спосіб американський президент просто зіграв на випередження.