Скандальна справа Епштейна: Трамп заявив, що підписав законопроєкт про оприлюднення файлів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підписав законопроєкт, згідно з яким, Міністерство юстиції США зобов'язується оприлюднити всі свої файли, пов'язані зі справою Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Truth Social.

Про що заявив Трамп?

Дональд Трамп заявив, що підписав закон про оприлюднення матеріалів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, звинувативши при цьому демократів у спробі приховати відповідні файли від громадськості.

Джеффрі Епштейн, якому у 2019 році було висунуто звинувачення Міністерством юстиції Трампа (а не демократами!), був демократом протягом усього життя, пожертвував тисячі доларів політикам-демократам і мав тісні зв'язки з багатьма відомими діячами-демократами,

– ідеться у повідомленні.

За його словами, можливо, невдовзі "розкриється правда про демократів та їхні зв'язки" з Епштейном. Водночас він не вказав те, як Мін'юст оприлюднить файли, і чи будуть ці дані пов'язані з поточними розслідуваннями.

Він зауважив, що Мін'юст "вже передав до Конгресу майже п’ятдесят тисяч сторінок документів", і додав, що адміністрація експрезидента Джо Байдена "не передала жодного файлу чи сторінки", пов’язаних з Епштейном.



Публікація Дональда Трампа у Truth Social / Clach Report

Як згадав Україну та Росію?

Окремо Дональд Трамп згадав звинувачення і його бік стосовно зв’язків з Росією та спроб тиснути на українську владу у 2019 році, аби вона допомагала йому поширювати компромат на опонентів.

Багато років наша велика нація була змушена терпіти "Росія, Росія, Росія", "Україна, Україна, Україна", аферу з імпічментом №1, аферу з імпічментом №2 і багато інших ініційованих демократами полювань на відьом і шахрайства,

– написав він.

Що цьому передувало?