Трамп хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, – CNN
- Американские чиновники обсуждают возможность организации встречи Трампа с Ким Чен Ыном во время визита в Азию.
- Пока нет серьезной логистической подготовки для такой встречи, но Трамп выражает желание встретиться с северокорейским лидером.
Американские чиновники частным образом обсуждали возможность организовать встречу президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Такая встреча может состояться во время визита Трампа в Азию уже в следующем месяце.
Встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном?
По словам источников, пока не проводилось серьезной логистической подготовки для организации такой встречи, а контакты между Вашингтоном и Пхеньяном, которые были во время первого срока Трампа, отсутствуют. Собеседники издания также сообщили, что первоначальное обращение Трампа к Ким Чен Ыну в начале года осталось без ответа, поскольку северокорейская сторона отказалась его принять.
Вместо этого Белый дом сосредоточился на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торговых споров между США и КНР.
Однако Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и чиновники оставляют возможность такой встречи открытой во время его поездки в Азию.
Во время первого срока Трампа организовать рукопожатие между двумя лидерами в корейской демилитаризованной зоне удалось менее чем через 48 часов после того, как президент опубликовал в Twitter приглашение.
По словам источников, личный интерес Трампа к возможной встрече с Кимом возник после визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Белый дом в августе. Во время переговоров он официально пригласил Трампа принять участие в заседании министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее и отметил, что это может стать удобным поводом для встречи с Кимом.
Трамп отреагировал положительно и пообещал рассмотреть эту возможность.
Отношения США и КНДР: последние новости
В конце сентября Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с США, если Вашингтон перестанет настаивать на отказе от ядерного оружия. По его словам, создание ядерного оружия стало вопросом выживания страны для обеспечения безопасности перед серьезными угрозами со стороны США и Южной Кореи.
Также Северная Корея осудила совместные военные учения США, Южной Кореи и Японии, которые страны проводили с целью улучшения взаимодействия в противодействии ядерной угрозе КНДР.
Летом 2025 года Ким Чен Ын также пообещал безусловно поддержать Россию в войне с Украиной и заявил о готовности сотрудничать с российским руководством.