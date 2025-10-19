Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном?

По словам источников, пока не проводилось серьезной логистической подготовки для организации такой встречи, а контакты между Вашингтоном и Пхеньяном, которые были во время первого срока Трампа, отсутствуют. Собеседники издания также сообщили, что первоначальное обращение Трампа к Ким Чен Ыну в начале года осталось без ответа, поскольку северокорейская сторона отказалась его принять.

Вместо этого Белый дом сосредоточился на организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торговых споров между США и КНР.

Однако Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и чиновники оставляют возможность такой встречи открытой во время его поездки в Азию.

Во время первого срока Трампа организовать рукопожатие между двумя лидерами в корейской демилитаризованной зоне удалось менее чем через 48 часов после того, как президент опубликовал в Twitter приглашение.

По словам источников, личный интерес Трампа к возможной встрече с Кимом возник после визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Белый дом в августе. Во время переговоров он официально пригласил Трампа принять участие в заседании министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее и отметил, что это может стать удобным поводом для встречи с Кимом.

Трамп отреагировал положительно и пообещал рассмотреть эту возможность.

