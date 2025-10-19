Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Під овації та феєрверки: Кім Чен Ин похвастався новою ракетою, яка нібито може вдарити по США

Чи зустрінеться Трамп з Кім Чен Ином?

За словами джерел, наразі не проводилося серйозної логістичної підготовки для організації такої зустрічі, а контакти між Вашингтоном і Пхеньяном, які були під час першого терміну Трампа, відсутні. Співрозмовники видання також повідомили, що початкове звернення Трампа до Кім Чен Ина на початку року залишилося без відповіді, оскільки північнокорейська сторона відмовилася його прийняти.

Натомість Білий дім зосередився на організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельних суперечок між США та КНР.

Однак Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і чиновники залишають можливість такої зустрічі відкритою під час його поїздки в Азію.

Під час першого терміну Трампа організувати рукостискання між двома лідерами в корейській демілітаризованій зоні вдалося менш ніж за 48 годин після того, як президент опублікував у Twitter запрошення.

За словами джерел, особистий інтерес Трампа до можливої зустрічі з Кімом виник після візиту президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Білого дому в серпні. Під час переговорів він офіційно запросив Трампа взяти участь у засіданні міністрів торгівлі країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Південній Кореї та зазначив, що це може стати зручним приводом для зустрічі з Кімом.

Трамп відреагував позитивно та пообіцяв розглянути цю можливість.

Відносини США та КНДР: останні новини