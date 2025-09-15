В КНДР считают такие действия военной тренировкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему в КНДР осуждают многопрофильные учения США, Южной Кореи и Японии?

Пятидневные учения Freedom Edge проходят в международных водах возле южнокорейского курортного острова Чеджудо. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что они являются плановыми и направлены на улучшение взаимодействия трех стран в противодействии ядерной и ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.

Однако в КНДР заявили, что северокорейские военные ответят на учения союзников "весьма четким и усиленным противодействием", если "игра мускулами" продолжится. Стоит заметить, что там давно возмущаются, ведь считают совместные учения репетицией войны.

Кроме этого, сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон заявила, что "безрассудная демонстрация силы" со стороны Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи в отношении КНДР неизбежно принесет "плохие результаты" союзникам.

Какие заявления звучат из КНДР: коротко о главном