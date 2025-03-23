Трамп лишил доступа к секретной информации Байдена, Харрис, Клинтон и других, – NYT

Дональд Трамп 21 марта опубликовал меморандум о лишении доступа к секретной информации для ряда бывших оппонентов. Среди них были Хиллари Клинтон, Камала Харрис и семьи Джо Байдена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Почему Трамп лишил политиков доступа к секретной информации

Дональд Трамп еще в феврале заявлял, что планирует лишить своего предшественника доступа к секретным брифингам разведки. Ранее Джо Байден сделал то же самое с Дональдом Трампом после того, как тот покинул свой пост после первой каденции.

В записке, которую выложили в Белом доме, имелись различные фигуры, которые в тот или иной момент вступали в конфликт с Трампом. Среди них были кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, вице-президент США с 2020 по 2024 год Камала Харрис, Джо Байден и его члены семьи.

Также в списке были двое высших должностных лиц правоохранительных органов Нью-Йорка, Летиция Джеймс (генеральный прокурор Нью-Йорка) и Элвин Л. Брегг (окружной прокурор Манхэттена). Оба вели судебные дела о президенте США.

Кроме того, там были:

Фиона Хилл, ведущий эксперт по внешней политике, которая свидетельствовала во время слушаний по делу об импичменте;

Александр Виндман, подполковник, который также дал показания;

Норман Айзен, юрист, который наблюдал за этим импичментом;

Республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзингер, которые работали в Специальном комитете Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия 6 января.

Я также приказываю отменить для этих лиц свободный доступ к охраняемым государственным объектам США. Это касается получения секретных брифингов, в частности ежедневной справки президента, и доступа к секретной информации, которую они имели благодаря предыдущей работе в Конгрессе,

– говорится в записке Трампа.

Отзыв является в значительной степени символической акцией, но он может помешать тем лицам, кто есть в списке, попасть в федеральные здания или получить секретные материалы.

С момента возвращения в должность Трамп неоднократно использовал лишение доступа к секторной информации, чтобы оказать давление на людей, которые пытались привлечь его к ответственности или, по его мнению, действовали против него. В начале прошлой недели он обнародовал документ, который отменял защиту для взрослых детей господина Байдена – Эшли и Хантера.

В прошлом месяце господин Трамп лишил доступа к разрешениям безопасности Энтони Блинкена, бывшего госсекретаря, и Джейка Салливана, бывшего советника по национальной безопасности.