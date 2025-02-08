Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Почему Байдена лишили доступа к секретной информации

Трамп сообщил, что убрал Байдена из перечня лиц, имеющих доступ к секретной информации.

Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги,

– написал Трамп.

Президент США отметил, что Байден сам "создал прецедент" в 2021 году, когда распорядился прекратить доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.

Ссылаясь на отчет специального прокурора Роберта Хура, Трамп заявил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему не стоит доверять секретную информацию.

"Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность – Джо, ты уволен. сделаем Америку снова великой!", – резюмировал президент США.

Напомним, что недавно Трамп подписал указ, которым наложил санкции против людей, которые работают в расследовании Международным уголовным судом граждан США или союзников Америки. Этим лицам был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов и наложены определенные экономические ограничения.