Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это уже второй случай при администрации Трампа в США, когда на должностных лиц МУС накладывали санкции.

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Что известно о санкциях, которые наложил Трамп на МУС

Журналисты рассказали, что пока точно непонятно, как быстро США объявят имена лиц, попавших под санкции. В то же время известно, что эти ограничения предусматривают замораживание любых американских активов тех, кто входит в список, и запрет им и их семьям посещать Соединенные Штаты.

Этот шаг со стороны Дональда Трампа совпадает с визитом в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест за войну в Секторе Газа.

Этот указ Трамп подписал после того, как демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев принять закон, устанавливающий режим санкций против суда по военным преступлениям.

Стоит отметить, что во времена первой администрации Дональда Трампа в 2020 году Вашингтон наложил санкции на тогдашнего прокурора МУС Фату Бенсуду и одного из ее главных помощников. Это произошло после расследования МУС вероятных военных преступлений американских войск в Афганистане.

К слову, Международный уголовный суд уже принял меры, чтобы защитить своих работников от возможных санкций со стороны США. В частности, МУС выплатил зарплаты своим сотрудникам на три месяца вперед, поскольку инстанция готовилась к финансовым ограничениям.